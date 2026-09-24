Il cinema indipendente torna protagonista a Celle Ligure: cinque giorni di film d’autore

Il cinema indipendente torna protagonista a Celle Ligure. Dal 30 settembre al 4 ottobre uno dei borghi più amati della Liguria ospiterà la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente: cinque giornate di proiezioni e incontri dedicate al cinema d’autore e alle produzioni indipendenti, con particolare attenzione alle opere ancora inedite in Italia. La rassegna nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al cinema d’autore e, allo stesso tempo, favorire il confronto tra chi i film li pensa, li realizza e li porta nelle sale. Accanto al programma culturale si svolgerà il Liguria Film Market, dedicato agli operatori e allo sviluppo di nuove collaborazioni nel settore audiovisivo.

“Iniziative come questa sono particolarmente importanti, perché mettere attorno allo stesso tavolo produttori, imprese, operatori, Film Commission e realtà internazionali significa creare connessioni che possono trasformarsi in progetti concreti e nuove opportunità di mercato – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria sta da tempo lavorando per rafforzare la filiera dell’audiovisivo, con misure, come quelle attualmente attive da un milione e 750 mila euro, dedicate all’attrazione delle produzioni nazionali e internazionali e al sostegno delle produzioni locali che possono accompagnare la crescita del comparto”.

“Per la nostra comunità, ospitare la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente e il Liguria Film Market non rientra solo in un percorso di eventi culturali e di destagionalizzazione, ma si lega a un più ampio progetto di cooperazione tra l’associazionismo culturale e il mondo imprenditoriale. Una sinergia che posiziona il nostro territorio in uno scenario internazionale, facendo bene allo spirito e stimolando la nascita di opportunità sempre più interessanti” aggiunge il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame.

“Crediamo in un cinema che non si limiti alla proiezione, ma che sia facilitatore di incontri, relazioni e nuove possibilità. Per cinque giorni Celle Ligure sarà un borgo di cultura aperto al confronto tra autori, pubblico, professionisti e imprese. La ricerca artistica potrà dialogare con lo sviluppo del settore. È questa l’identità della Mostra: dare spazio alle opere e alle persone che le realizzano, aiutando le idee a diventare progetti e i progetti a trovare nuove strade”, dichiara la presidente dell’Associazione Progetto Cine Indipendente, Barbara Pacini.

“CNA Liguria, attraverso CNA Cinema e Audiovisivo Liguria – prosegue Barbara Banchero, segretario generale di CNA Liguria – opera da anni per accrescere la competitività internazionale del comparto. Il Liguria Film Market rappresenta lo strumento ideale per raggiungere questo obiettivo e sta crescendo con risultati sempre più evidenti: oggi possiamo a tutti gli effetti parlare di un mercato cinematografico capace di creare sinergie concrete tra il Nord Italia, la Svizzera e la Francia”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Progetto Cine Indipendente, è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il patrocinio di Regione Liguria e la collaborazione del Comune di Celle Ligure, CNA Cinema Liguria il supporto di Genova Liguria Film Commission, Ticino Film Commision, Côte D’Azur Film Commission. Sono intervenuti tra gli altri, Cristina Bolla presidente Glfc Liguria e Matteo Sacchetti, segretario generale CNA Savona.

IL PROGRAMMA DELLA MOSTRA

Uno dei nuclei centrali dell’edizione sarà la retrospettiva dedicata a Robert Redford, figura che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del cinema come attore, regista e promotore della cultura cinematografica indipendente. Il ciclo di proiezioni ripercorre alcuni momenti significativi della sua carriera, accompagnandoli con occasioni di approfondimento. Il cartellone – disponibile a questo link: https://www.mostrainternazionaledelcinemaindipendente.it/ proporrà una selezione di film e documentari d’autore scelti su invito, con particolare attenzione alle opere inedite o ancora prive di distribuzione in Italia. Registi e produttori accompagneranno le proiezioni, incontrando il pubblico e partecipando al dibattito in sala.

La Mostra conserva la propria natura non competitiva: i film non si confrontano in una gara, ma trovano uno spazio di dialogo e incontro con il pubblico. Simbolo della manifestazione è la “Civetta d’Oro”, mascotte che accompagna la rassegna e dà il nome al riconoscimento riservato alle opere realizzate dalle scuole di cinema.

Uno spazio specifico sarà riservato anche ai nuovi autori attraverso il Bando Scuole Cinema, rivolto ai cortometraggi realizzati all’interno di scuole di cinema, accademie e laboratori audiovisivi. Il lavoro ritenuto più rappresentativo dal comitato organizzativo riceverà la “Civetta d’oro”.

IL LIGURIA FILM MARKET

Dal 1° al 3 ottobre la Mostra ospiterà il Liguria Film Market, iniziativa promossa da CNA Cinema Liguria e organizzata in collaborazione con l’Associazione Progetto Cine Indipendente. Il Market nasce per mettere in relazione il tessuto imprenditoriale del territorio con il mondo dell’audiovisivo, creando occasioni concrete di incontro, sviluppo professionale e collaborazione.

Tra gli appuntamenti principali, la firma della convenzione tra BPER Banca e CNA Cinema Liguria sul Tax Credit, pensata per agevolare l’accesso al credito delle produzioni indipendenti. I tavoli B2B metteranno invece in contatto le realtà produttive del Nord-Ovest, in sinergia con le Film Commission, con gli operatori del Sud della Francia, del Ticino e del Vallese, favorendo coproduzioni e scambi distributivi.

L’apertura ufficiale della manifestazione è in programma mercoledì 30 settembre alle 9.30, con il taglio del nastro nella Sala Arecco di Celle Ligure.