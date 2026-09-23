Il Borgo sulla tela: a Millesimo un’immersione artistica

Millesimo. L’associazione Millesimo Vive Arte & Storia invita a partecipare a “Millesimo en plein air”, un evento straordinario, in programma per sabato 26 settembre, dalle ore 14 nei giardini dietro il palazzo comunale, che trasformerà le strade e piazze in una galleria d’arte a cielo aperto.

Artisti di ogni livello sono invitati a prendere cavalletti, pennelli e colori e a dipingere en plein air, immortalando l’incanto del borgo medievale. “Lasciatevi ispirare dall’architettura, dai colori del fiume e dall’atmosfera unica di Millesimo”, affermano gli organizzatori.

​L’ospite d’onore della giornata sarà il rinomato pittore Tsezarii Hanushkevych, che condividerà la sua esperienza e la sua passione per l’arte. L’evento è completamente gratuito ed è aperto a tutti gli amanti dell’arte.

Sarà un’occasione unica per esprimere la creatività, incontrare altri artisti e vivere il borgo di Millesimo in una veste inedita!