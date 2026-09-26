Il 28 settembre giornata di prevenzione del rischio cardiovascolare nelle Case della Comunità di Albenga e Finale

Albenga-Finale. Lunedì 28 settembre le Case della Comunità di Albenga e Finale Ligure ospiteranno una giornata dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare, aperta a tutti i cittadini.

L’iniziativa vuole promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e offrire ai cittadini un’occasione per effettuare alcuni semplici controlli e avere un primo momento di valutazione del proprio profilo di rischio.

Durante la giornata sarà possibile effettuare visita cardiologica, rilevazione dei parametri, elettrocardiogramma (ECG) e valutazione del rischio cardiovascolare. L’accesso è libero e senza prenotazione, negli orari indicati:

Casa della Comunità del Distretto Finalese Via della Pineta, 6 – Finale Ligure (Struttura Ruffini – piano terra) Lunedì 28 settembre dalle 14.30 alle 16.30.

Casa della Comunità del Distretto Albenganese Viale Martiri della Foce, 40 – 17031 Albenga presso l’Ospedale Santa Maria di Misericordia Lunedì 28 settembre dalle 14.00 alle 16.00

La giornata rappresenta un’occasione per avvicinare i cittadini ai servizi territoriali e promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, attraverso controlli semplici e un primo momento di valutazione del proprio profilo di rischio. L’iniziativa è promossa da ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 nell’ambito delle attività di prevenzione e prossimità delle Case della Comunità, che rappresentano un punto di riferimento sul territorio per l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Monica Cirone, Direttore di Area 2-ATS Liguria, dichiara: “La prevenzione cardiovascolare è un ambito nel quale anche un controllo semplice può rappresentare un’opportunità importante per conoscere meglio il proprio stato di salute e, quando necessario, indirizzare il cittadino verso ulteriori approfondimenti. Con questa iniziativa vogliamo portare la prevenzione ancora più vicino alle persone, valorizzando le Case della Comunità come luoghi facilmente accessibili e vicini ai cittadini. È anche un modo concreto per far conoscere i servizi territoriali e favorirne l’utilizzo”.