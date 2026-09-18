“I luoghi del cuore” di Fai: in classifica svettano tre tesori di Savona, Albenga e Arnasco

Savona. Entra nella sua fase decisiva la 13^ edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale del patrimonio culturale e paesaggistico promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Avviata a metà maggio, la campagna ha superato il suo giro di boa e proseguirà fino al 15 dicembre, offrendo a tutti i cittadini un’occasione fondamentale per accendere i riflettori sui beni del territorio e farli conoscere a un pubblico sempre più vasto.

Il FAI ha rilasciato pochi giorni fa l’ultimo aggiornamento della classifica, che somma ai voti on line tutte le firme raccolte fino al termine di agosto e in Liguria tra i siti che si stanno distinguendo per impegno e partecipazione figura anche il giardino di San Giacomo a Savona, che ha superato i 3.000 voti. A brevissima distanza dalle 3.000 preferenze si trovano il campanile di Bezzo ad Arnasco e l’oratorio dei Santi Giacomo e Filippo ad Albenga che necessitano dell’ultimo slancio per farsi notare ed emergere.

Prima ancora che una classifica, “I Luoghi del Cuore” rappresenta uno straordinario amplificatore di conoscenza: ogni voto raccolto permette di far conoscere sempre di più monumenti, borghi e paesaggi, offrendo loro la visibilità necessaria per farne apprezzare il valore storico e comunitario.

“Siamo oltre la metà di questo lungo cammino iniziato a metà maggio e che si concluderà il prossimo 15 dicembre,” dichiara Emanuele Costamagna, Delegato Regionale FAI per I Luoghi del Cuore. “In questa XIII edizione, ogni singolo voto è prezioso prima di tutto per far conoscere e raccontare i nostri tesori. Più facciamo girare il censimento, più diamo l’opportunità a questi siti di crescere. Il mio grazie più sentito va a tutti i comitati locali che si stanno mobilitando senza sosta: cittadini e volontari straordinari che costituiscono il vero cuore pulsante di questo programma. Grazie al loro lavoro sul campo la bellezza della Liguria continua a trovare voce.”

La raccolta firme prosegue su tutti i fronti. Il 9 novembre verrà pubblicato il prossimo aggiornamento ufficiale della classifica, che conteggerà i moduli cartacei raccolti fino al 19 ottobre, per poi avviare la volata finale verso il traguardo del 15 dicembre. È possibile votare online su www.iluoghidelcuore.it oppure mediante i moduli cartacei distribuiti dai comitati e dalle delegazioni FAI sul territorio ligure.