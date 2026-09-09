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Concerto benefico

I Fracassoni festeggiano ad Alassio 25 anni di musica e solidarietà

Appuntamento sabato 12 settembre alle ore 21, in Piazza della Libertà

Generico settembre 2026

Alassio. La musica incontra ancora una volta la solidarietà ad Alassio. Sabato 12 settembre alle ore 21, in Piazza della Libertà, si terrà il concerto benefico de I Fracassoni, che quest’anno celebrano il 25° anniversario della loro attività.

L’appuntamento, realizzato con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, sarà dedicato alla raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Sorriso negli occhi di Richi”, in rete con la Fondazione Telethon. L’associazione si occupa della ricerca del gene UBTF e si propone di sensibilizzare sull’esistenza di malattie rare senza soluzioni mediche. Durante la serata sarà quindi possibile sostenere la raccolta fondi dedicata a questo importante progetto.

Per il pubblico di Alassio sarà l’occasione per assistere a un concerto dedicato ai grandi brani della storia del rock italiano e non solo, dagli anni ’60 a oggi, in un percorso musicale che attraversa generi, epoche e sonorità diverse.

La formazione del gruppo vede sul palco Emy e Alberto Toppi alle voci, Massimo Mauri alla chitarra solista, Emilio Verga alla chitarra ritmica, Paolo Mottadelli al basso, Claudio Meroni alle tastiere, Claudia Livio al pianoforte, Gigi Anzani alla batteria e Marco Cantachin al sax.

A curare gli aspetti tecnici saranno Alberto Toppi e Luca Visentin, con Raffaele Terruzzi alla produzione e nel ruolo di manager del gruppo.

Accesso libero.

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