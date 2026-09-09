I Fracassoni festeggiano ad Alassio 25 anni di musica e solidarietà

Alassio. La musica incontra ancora una volta la solidarietà ad Alassio. Sabato 12 settembre alle ore 21, in Piazza della Libertà, si terrà il concerto benefico de I Fracassoni, che quest’anno celebrano il 25° anniversario della loro attività.

L’appuntamento, realizzato con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, sarà dedicato alla raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Sorriso negli occhi di Richi”, in rete con la Fondazione Telethon. L’associazione si occupa della ricerca del gene UBTF e si propone di sensibilizzare sull’esistenza di malattie rare senza soluzioni mediche. Durante la serata sarà quindi possibile sostenere la raccolta fondi dedicata a questo importante progetto.

Per il pubblico di Alassio sarà l’occasione per assistere a un concerto dedicato ai grandi brani della storia del rock italiano e non solo, dagli anni ’60 a oggi, in un percorso musicale che attraversa generi, epoche e sonorità diverse.

La formazione del gruppo vede sul palco Emy e Alberto Toppi alle voci, Massimo Mauri alla chitarra solista, Emilio Verga alla chitarra ritmica, Paolo Mottadelli al basso, Claudio Meroni alle tastiere, Claudia Livio al pianoforte, Gigi Anzani alla batteria e Marco Cantachin al sax.

A curare gli aspetti tecnici saranno Alberto Toppi e Luca Visentin, con Raffaele Terruzzi alla produzione e nel ruolo di manager del gruppo.

Accesso libero.