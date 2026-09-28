I discendenti del sarto Frugoni donano il vestiario di Pio VII in dono alla Diocesi di Savona

Savona. In seguito alla vendita all’asta di Villa Frugoni, residenza nobiliare seicentesca immersa in un grande parco nel cuore del quartiere Villetta, i discendenti del nobile e sarto savonese Pietro Frugoni hanno donato alla Diocesi di Savona-Noli la collezione degli abiti e oggetti appartenuti a Pio VII, che dal 1809 al 1812 visse nel Palazzo Vescovile in stato di prigionia per mano di Napoleone Bonaparte.

Frugoni aiutò papa Chiaramonti “a rischio della propria vita anche con profusione di denaro”, come scritto nei documenti d’archivio della villa. Inoltre pare che il sarto cucisse nei vestiti messaggi segreti con cui il pontefice poteva comunicare di nascosto con i suoi fidati collaboratori. “Per riconoscenza, il Santo Padre, appena liberato, si recò ospite nella casa dandogli un vestito e numerose reliquie”, proseguono i documenti storici.

“Il lascito Frugoni comprende gli abiti ufficiali che Pio VII indossava durante le grandi occasioni o le processioni – spiega Cristina Gamberini del Servizio per i Beni Culturali Ecclesiastici diocesano – Ci sono la veste bianca, con la sua mantellina cremisi, il saturno (il cappello da viaggio), gli zuccotti (le ‘papaline’), che usava abitualmente, colletti per le occasioni particolari, scarpe ricamate e guanti di seta. Gli oggetti più particolari sono i pantaloni e le calze di seta, fatte a mano e con le iniziali incise.”

“Tutti gli abiti sono in seta, tessuta in diverse maniere, tranne le scarpe, che sono in velluto liscio di seta, altro preziosissimo materiale dell’epoca – prosegue – Infine abbiamo anche una teca lignea fatta apposta per esporre il saturno e altri piccoli pezzi in casa Frugoni. C’è anche il documento incorniciato in cui si concede alla famiglia l’indulgenza per l’aiuto fornito al papa.”