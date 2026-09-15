I commercianti ingauni si uniscono per valorizzare il centro e la città: nasce il “Centro Integrato di Via di Albenga”

Albenga. Nasce ufficialmente il CIV – Centro Integrato di Via di Albenga, promosso da Confcommercio con l’obiettivo di favorire politiche di valorizzazione, promozione e marketing del centro urbano, attraverso la collaborazione tra le attività commerciali, l’Amministrazione comunale e gli altri enti e soggetti del territorio.

Il direttivo del CIV è composto da: Alfredo Sesia, Presidente, Marzia Peccenini, Segretaria, Francesca Badoino, Alfonso Di Lieto, Dario Taramasso e Luana Apostolico.

Il Presidente del CIV Alfredo Sesia commenta: “Attualmente sono 25 le attività commerciali di Albenga che hanno aderito a questa iniziativa. Non è stato semplice rimettere in piedi il CIV, ma credo che i commercianti, se uniti, possano fare molto per la nostra città. Avremo un canale sempre attivo di comunicazione e condivisione con l’Amministrazione comunale e porteremo avanti iniziative finalizzate a valorizzare Albenga e il suo tessuto commerciale. Siamo convinti che, se ognuno inizia a fare la propria parte, si possa generare un circolo virtuoso del quale tutta la città potrà beneficiare”.

L’Assessore al Commercio Camilla Vio commenta: “Sono molto soddisfatta che oggi Albenga abbia un CIV nato grazie ad un percorso di dialogo e condivisione di questi due anni con i commercianti e Confcommercio. Finalmente avremo un interlocutore con il quale poter lavorare insieme per portare avanti attività e iniziative importanti per il nostro tessuto commerciale e, più in generale, per tutta la città. La collaborazione tra operatori e Amministrazione è fondamentale per costruire progettualità capaci di valorizzare le nostre attività e rendere Albenga sempre più attrattiva e viva. Auguro buon lavoro a tutti i componenti del CIV e rinnovo la disponibilità del Comune e mia personale a mantenere sempre attiva una collaborazione produttiva, concreta e fattiva”.

Il Presidente di Confcommercio Ponente Daniele Ziliani: “Il CIV di Albenga rappresenta un ulteriore esempio della attenzione che Confcommercio ha per il Territorio, mettendosi a concreto sostegno dello sviluppo di tutte le sue aziende”.

Il CIV di Albenga si presenterà ufficialmente alla cittadinanza il prossimo 31 ottobre. Sarà l’occasione per conoscere i componenti dell’organismo e presentare le principali attività e iniziative che si intendono sviluppare per il futuro. L’appuntamento sarà accompagnato da un momento di festa con laboratori di cucina e di lettura e sfilate di moda, per coinvolgere cittadini, operatori e visitatori.

La nascita del CIV rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le attività economiche della città e l’Amministrazione comunale, favorendo la realizzazione di progettualità condivise e iniziative capaci di valorizzare il centro urbano, sostenere il commercio e rendere Albenga sempre più attrattiva, viva e competitiva.

I commercianti che volessero aderire all’iniziativa possono rivolgersi al Presidente del CIV Alfredo Sesia: tel. 3341312132 oppure sesia_alfredo@alice.it.