I Ciclamini della Solidarietà tornano ad Albenga: la Fondazione ANT in piazza per la prevenzione oncologica

Albenga. Con l’arrivo dell’autunno si rinnova il tradizionale appuntamento con la solidarietà firmato Fondazione ANT Franco Pannuti ETS. Nei fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre, e ancora di sabato 3 e domenica 4 ottobre, i Volontari della Delegazione di Albenga e Riviera di Ponente scenderanno in piazza con la campagna dei “Ciclamini della Solidarietà”.

I banchetti per la raccolta fondi saranno attivi in Largo Doria ad Albenga, dalle 9:00 alle 18:30.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno dei programmi di prevenzione oncologica gratuita che la Fondazione organizza sul territorio.

Un ringraziamento speciale e profondo va a OPAlbenga, l’Organizzazione dei Produttori della piana ingauna, che con straordinaria sensibilità ha scelto, ancora una volta, di sostenere concretamente Fondazione ANT fornendo i bellissimi ciclamini per questa campagna.

Grazie alla generosità e alla sinergia con questa importante realtà agricola locale, ogni singola donazione ricevuta dai cittadini si trasformerà direttamente in servizi e visite di diagnosi precoce a favore della comunità.

“La collaborazione con il tessuto produttivo del territorio è per noi vitale – spiega Cristina Pavanelli, Presidente della Delegazione ANT di Albenga. – Il supporto di OPAlbenga non è solo un aiuto materiale, ma il segno tangibile di una comunità unita che si prende cura della salute dei propri cittadini. Per ringraziare OPAlbenga che ormai da diversi anni è al nostro fianco con la donazione sia dei ciclamini che delle stelle di Natale della solidarietà, abbiamo pensato di fare realizzare una pergamena che abbiamo donato in segno di gratitudine e stima. Invitiamo tutti a scegliere un ciclamino per sostenere i nostri progetti”.

I ciclamini solidali possono essere scelti ai banchetti in piazza oppure prenotati in anticipo. Per chi desidera sostenere l’iniziativa anche durante la settimana, è possibile fare riferimento al Charity Point “Da Cuore a Cuore” in Via Roma 46 ad Albenga.

Contatti e Info Prenotazioni: Responsabile di Delegazione: Cristina Pavanelli – Cell. 371 4210207; Sede e Charity Point: Via Roma 46, 17031 Albenga (SV) – Tel. 0182 556060; E-mail: delegazione.albenga@ant.it; Sito Web Nazionale: ant.it

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