Guardia di Finanza, cambio al vertice ad Albenga: il nuovo comandante è il tenente Vincenzo Appierto

Albenga. In data 3 settembre 2026 è avvenuto il passaggio di consegne al comando della Guardia di Finanza della Compagnia di Albenga tra il capitano Alessandro Centrella e il tenente Vincenzo Appierto.

Il tenente Appierto, 28 anni, originario della provincia di Napoli, laureato in Giurisprudenza e con master di II livello in Diritto Tributario, proviene dalla Compagnia di Treviglio dove ha assolto, dal giugno 2023 all’agosto 2026, l’incarico di Comandante della Sezione Operativa Volante.

Il nuovo Comandante di Reparto ha assicurato “il massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini che vivono nel territorio ingauno attraverso un’azione operativa equilibrata ed efficace, in sinergia con le altre Forze di Polizia ed in collaborazione con le diverse Autorità locali”.

Il capitano Centrella, trasferito ad altra sede, ha “ringraziato la propria linea gerarchica ed i propri collaboratori per il sostegno ottenuto in questi anni, formulando al tenente Appierto i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso, ma anche delicato e impegnativo incarico alla guida di un reparto la cui circoscrizione di servizio è caratterizzata da una economia solida e dinamica”.

Sotto la guida del capitano Centrella, la Compagnia di Albenga ha conseguito considerevoli risultati sul fronte della lotta all’evasione fiscale anche internazionale ed al contrasto delle varie forme di criminalità economica e finanziaria. Di notevole spessore sono risultate le inchieste condotte nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica.