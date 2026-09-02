Gruppo Pattinatori Savonesi, Nicolò Desogus convocato in Nazionale per il campionato europeo

Savona. Nicolò Desogus, atleta di 19 anni, residente a Murialdo, tesserato per la società Asd Gruppo Pattinatori Savonesi, da meno di un anno ha iniziato a praticare anche la disciplina pattinaggio artistico in line.

Nicolò ha ottenuto ottimi risultati anche sul quad, pattino a quattro ruote, con il quale quest’anno ha vinto i campionati italiani nella categoria Promo Senior.

Nella disciplina in line quest’anno, dopo una medaglia d’argento ai campionati italiani assoluti Skate Italia ottenuta nella categoria Senior, Desogus è stato convocato dalla Federazione Italiana per il campionato europeo che si svolgerà dal 2 al 6 a Ponte di Legno. Una grande soddisfazione per Nicolò, per l’allenatore Gabriele Severini e per la società sportiva.

“Nicolò è un atleta promettente del pattinaggio artistico che quest’anno si è messo in gioco con il pattino in linea dimostrando talento e impegno – afferma Severini -. Sono molto contento di questa convocazione, frutto di tanto lavoro in pista”.

“Il pattinaggio artistico è fra le mie più grandi passioni – dichiara Desogus -. Cerco di dare sempre il massimo e mi alleno molto, quest’anno mi sono diplomato e mi iscriverò a Scienze Motorie per portare avanti la mia passione per lo sport”.

Merita di essere citata anche la medaglia di bronzo conquistata da Matteo Genco nella categoria Junior in line, ad un soffio dalla convocazione.

Nicolò Desogus sul podio