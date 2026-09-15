Granfondo Internazionale Alassio: torna il grande ciclismo amatoriale con la 13ª edizione

Domenica 27 settembre Alassio torna a essere protagonista del grande ciclismo amatoriale con la 13ª edizione della Granfondo Internazionale Alassio, organizzata da GS Alpi in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, attraverso la società partecipata Gesco, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio e con il finanziamento del CLT, attraverso i proventi della tassa di soggiorno.

L’appuntamento porta sulla Riviera di Ponente centinaia di appassionati delle due ruote, chiamati a misurarsi con un percorso che combina il fascino del mare con le impegnative salite dell’entroterra ligure.

Il tracciato di questa edizione si sviluppa su un palcoscenico unico di 90,6 chilometri con un dislivello positivo di 1.790 metri. Dopo una partenza che accarezzerà le spiagge e il centro di Alassio, i ciclisti affronteranno un percorso tecnico e vallonato, ideale sia per chi vuole testare la propria condizione di fine stagione, sia per chi desidera godersi panorami mozzafiato sospesi tra l’azzurro del mar Ligure e le vette dell’appennino delle Alpi Marittime.

A rendere come sempre suggestivo il percorso è anche il tradizionale traguardo posto alla sommità della salita che conduce al Santuario della Madonna della Guardia, per un finale che richiederà ai ciclisti un ultimo importante sforzo e li ripagherà subito dopo con l’eccezionale vista panoramica.

La Granfondo Internazionale Alassio, che si propone anche come un appuntamento capace di coinvolgere famiglie e accompagnatori, offre ai partecipanti un pacchetto di servizi dedicati che comprende il pacco gara con prodotti tecnici e locali, l’assistenza meccanica e sanitaria lungo il percorso, i ristori dislocati nei punti strategici e il Pasta Party conclusivo ad Alassio.

“Siamo come sempre orgogliosi ed entusiasti – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – di ospitare ad Alassio questa prestigiosa manifestazione di ciclismo su strada per amatori, organizzata da GS Alpi, e lieti di sostenere, insieme alla Rete di Destinazione Alassio, con i proventi dell’imposta di soggiorno destinata dal CLT, un evento che coniuga sport, turismo e valorizzazione del territorio e che coinvolge centinaia di ciclisti insieme ai loro cari. È un’importante opportunità per far conoscere sempre di più le nostre strade in un periodo dell’anno in cui gli sport outdoor possono esprimere al meglio il loro potenziale. Un grande benvenuto a tutti gli atleti e ai loro accompagnatori e un grazie sentito a GS Alpi, al patron Vittorio Mevio e a tutte le realtà e le persone che contribuiscono all’ottima realizzazione di questo evento sportivo di eccezionale importanza per il nostro territorio”.

“Avere il patrocinio del Comune di Alassio – dichiara Vittorio Mevio, presidente del Gs Alpi – è per noi molto importante e mette il sigillo su una sinergia che va avanti da molti anni. Come Gs Alpi, il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio attraverso il ciclismo di massa: Granfondo Alassio Heuforia, che è ormai diventata un appuntamento classico di fine stagione, vuole essere un pretesto per pedalare in luoghi bellissimi e per attirare famiglie e accompagnatori dei ciclisti in un bel fine settimana di sole e mare, un ultimo weekend estivo prima dell’arrivo dell’autunno. Sarà una grande festa per i ciclisti e per le loro famiglie”.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale granfondoalassio.it.