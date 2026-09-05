Grande tristezza a Celle per la scomparsa di Loriano Maggini

Celle Ligure. Profonda tristezza a Celle per la scomparsa di Loriano Maggini. È mancato ieri pomeriggio. Una persona benvoluta da tutti.

Un cellese che, negli anni, nel corso della sua vita, ha saputo farsi apprezzare per la grande umanità.

La notizia della sua scomparsa, questa mattina, addolora un paese intero. La comunità. Perché Loriano era davvero tanto conosciuto e stimato.

“Un uomo speciale“. Così lo ricordano anche al circolo di “Çele Nautica”, dove sapevi di trovarlo. Le barche, il mare e quel volto buono. Lui c’era sempre, per dare una mano. Per mettere una buona parola.

Questo pomeriggio, sabato 5 settembre, alle 16,30 il caro Loriano raggiungerà il Tempio Crematorio del cimitero di Zinola, a Savona.

Un vero cellese che il paese non potrà mai dimenticare.