Finale Ligure. Si è conclusa con un sold out da straordinario successo la cena benefica organizzata dall’associazione ODV “Il Sorriso di Benedetta”, tenutasi lunedì 31 agosto presso il Ristorante La Fortezza di Finale Ligure.

L’evento, nato per ricordare Benedetta Ottonello a dieci anni dalla sua scomparsa, ha saputo unire momenti di profonda commozione a un forte spirito di condivisione e speranza per il futuro.

La forza di trasformare il dolore in bellezza

Durante la serata, Matilde Ottonello ha toccato i cuori dei presenti con un toccante discorso dedicato al ricordo della sorella e al senso profondo del lavoro dell’associazione: “In molti ci dicono che siamo brave persone per aver saputo trasformare quello che è successo. Ma io considero un privilegio l’aver conosciuto mia sorella, anche se è durato troppo poco. Stasera voglio restituirvi questo pensiero: noi non abbiamo semplicemente creato qualcosa di bello, abbiamo dato a tutti voi l’opportunità di dimostrare che la bellezza era già qui. La volontà di aiutare e fare del bene era già dentro tutti noi; l’associazione è servita solo da spinta e motivazione. Un grazie enorme va al Ristorante La Fortezza, a Maurizio e al suo staff, e a Gabriele Gentile e Nicole Magolie, che con la loro energia rendono ogni proposta unica e magica”.

L’impegno per il Centro AIAS di Savona

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Grande successo per la cena benefica de “Il Sorriso di Benedetta”

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Mario Accattino, Presidente del Centro AIAS di Savona, che ha espresso profonda gratitudine all’associazione e alla famiglia Ottonello per la sensibilità dimostrata negli anni, illustrando l’importante lavoro svolto dalla struttura e i progetti futuri: “L’associazione “Il Sorriso di Benedetta” ha una sensibilità assoluta nei nostri confronti. Il nostro centro garantisce la tutela di ragazzi con disabilità gravi e segue, in accredito con il sistema sanitario regionale, oltre 350 minori tra i 0 e i 18 anni con servizi di fisioterapia, logopedia, neuropsicomotricità e trattamenti psicoeducativi. Stiamo portando avanti diverse iniziative di sensibilizzazione perché la nostra sede necessita di importanti interventi strutturali. Inoltre, siamo in fase di trasferimento verso una nuova struttura messa a disposizione dal Comune di Quiliano, un passaggio fondamentale per il quale ringrazio il Sindaco e l’amministrazione. Un grazie di cuore va a tutti i presenti, agli artisti Nicole e Gabriele e alle realtà che rendono possibili queste serate di sostegno concreto”.

Un sostegno concreto al territorio: i numeri della solidarietà

L’evento ha visto una grande partecipazione non solo da parte della cittadinanza e degli amici di Benedetta, ma anche dei rappresentanti delle istituzioni locali. Tra le autorità presenti: la consigliera regionale Sara Foscolo, il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, il Direttore dell’UPA di Savona Carlo Scrivano, gli assessori Valter Sericano e Marisa Pastorino, e i consiglieri Giovanni Liscio ed Emiliano Stracci.

A rimarcare il valore della risposta collettiva sono state anche le parole del presidente dell’associazione “Il Sorriso di Benedetta”: “Voglio ringraziare di cuore a nome mio e della mia famiglia tutti gli amici di Benedetta presenti e chi, pur non potendo essere con noi, ha voluto dare il proprio contributo. La vicinanza, la generosità e l’affetto che ci vengono dimostrati ogni volta sono di sostegno non solo per gli importanti progetti dell’associazione, ma anche per noi della famiglia: rappresentano un vero aiuto nel cercare di trasformare quell’immenso dolore di dieci anni fa in qualcosa di diverso”.

“Grazie alla grande generosità del pubblico, l’incasso totale della serata è stato di 10.425 euro. Dedotte le spese vive sostenute (pari a 4.400 euro), l’associazione donerà ben 6.000 euro al Centro AIAS di Savona. Questo traguardo è stato reso possibile anche grazie al contributo speciale degli artisti Nicole Magolie e Gabriele Gentile, che si sono esibiti a titolo completamente gratuito, e alla grande disponibilità del titolare Maurizio e dello staff del Ristorante La Fortezza, che hanno offerto accoglienza, servizio e piatti di altissimo livello a fronte di un contributo simbolico”, concludono.