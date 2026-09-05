Gran finale a Lavagnola per la “Polentissima”: musica dal vivo con “Il Che” e dibattito politico con Arboscello e Lirosi

Savona. Entra nel vivo il weekend conclusivo della storica “Polentissima” a Lavagnola, l’appuntamento promosso e organizzato dai volontari del Circolo “Libero Briganti” del Pd di Villapiana presso i locali della SMS.
Due serate ricche di intrattenimento, buona cucina e approfondimento politico per chiudere “un’edizione di grande partecipazione”.
Il programma del weekend. Sabato sera: musica dal vivo e grande spettacolo con l’esibizione live di “Il Che”, pronto ad animare la serata e a far ballare tutti i presenti.
Domenica sera (18:30): spazio all’attualità e alla politica locale con l’incontro pubblico che vedrà ospite Roberto Arboscello, vicepresidente del consiglio regionale della Liguria. Arboscello sarà intervistato da Franco Lirosi, presidente del consiglio comunale di Savona, per un confronto sui temi più rilevanti del territorio.
Per entrambe le serate restano attivi i servizi di ristorazione: le cucine dei volontari del Circolo “Libero Briganti” continueranno a sfornare la tradizionale polenta e le varie specialità gastronomiche che hanno caratterizzato la manifestazione.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.