Golfoparadiso, Robotti: “Abbiamo sofferto nel modo giusto, sull’1-0 la palla per rientrare c’era”

Recco. Non era l’esordio che sognava. Per Gabriele Robotti, arrivato alla Golfoparadiso in settimana, la prima in Eccellenza con la maglia biancazzurra è coincisa con il 3-0 del Savona al “San Rocco”. Doppietta di Silvestri e gol di Rignanese. Ma il difensore non butta via tutto.

Quando gli si chiede del bilancio tra fase difensiva e poca produzione offensiva, Robotti parte da un dato preciso: “Nel primo tempo abbiamo sofferto nel modo giusto. Ci siamo difesi bene e non abbiamo preso tiri in porta. È un aspetto positivo. Poi nel secondo siamo entrati bene. Dopo dieci minuti siamo calati un po’. Loro hanno qualità e hanno alzato il ritmo. L’1-0 ci ha tagliato le gambe. È lì che dobbiamo migliorare. Non dobbiamo buttarci giù. Sull’1-0 abbiamo avuto subito l’occasione con Costa per fare 1-1. In settimana dobbiamo lavorare tanto. Ho visto cose buone e altre meno buone. Dobbiamo portare l’intensità dei primi cinquanta minuti fino al novantesimo. E poi dobbiamo trovare di più le punte e gli esterni. Oggi siamo arrivati poco davanti e non abbiamo finalizzato come volevamo“.

Alla domanda sulla gara, se sia stata preparata per difendere e ripartire o se sia stato il Savona a costringerli bassi. La risposta è onesta: “Le qualità del Savona le conosciamo tutti. Non l’abbiamo preparata solo per difenderci. Sapevamo però che avremmo dovuto soffrire. Potevamo fare meglio quando ripartivamo. Nel primo tempo abbiamo avuto due situazioni dove negli ultimi venti metri potevamo far male. Poi c’è il tema delle palle inattive. Dobbiamo sfruttarle di più. Punizioni e angoli oggi non li abbiamo usati bene. Io sono arrivato questa settimana, siamo alla terza partita insieme. Dobbiamo lavorarci di più su queste cose“.