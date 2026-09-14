Golfo Paradiso, Meledina: “Primi 50 minuti positivi, poi siamo calati mentalmente”

Recco. Esordio amaro per la Golfo Paradiso di Gerolamo Meledina. Al “San Rocco” finisce 3-0 per il Savona con doppietta di Silvestri e gol di Rignanese. Dopo una gara in controllo degli ospiti dal quinto minuto in poi, il tecnico commenta così la prima uscita.

Sul giudizio complessivo della partita, dopo un buon avvio con qualche ripartenza interessante e il dominio del Savona, Meledina parte da qui: “Io la giudico abbastanza positiva, soprattutto per i primi 50 minuti. Abbiamo retto il campo anche a livello difensivo nei primi 45. Poi prendendo il primo gol siamo calati un po’ mentalmente. Abbiamo tanto da lavorare“.

Sulla qualità del gioco e sull’eventuale divario tecnico con il Savona di Carlo Sarpero, l’analisi si sposta sul gruppo: “C’è da dire che noi siamo una squadra nuova, dal primo al ventesimo anche in panchina. C’è da lavorare perché c’è da amalgamare un bel gruppo che si è creato. Abbiamo lavorato dal 17 di agosto, a differenza dei nostri avversari che hanno iniziato molto prima di noi. Loro sono già una squadra rodata con lo stesso allenatore ed è più semplice per loro affrontarci in questo momento. Non abbiamo fatto una brutta gara, ma sicuramente possiamo dare molto di più”.

Infine sull’obiettivo stagionale della Golfo Paradiso, il tecnico non ha dubbi: “Dobbiamo salvarci e penso che abbiamo tutte le armi per poterlo fare tranquillamente“.