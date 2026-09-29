Goal, pressing e contrasti. Turone e Gulli “infiammano” la mediana della Cairese: “Buttu? Che carisma!”

I goal di Andrea Gulli, terzo il altrettante partite, e di Filippo Turone nel primo tempo hanno consentito alla Cairese di battere 2-0 il Rivasamba. Con sette punti in tre giornate, i gialloblù sono nel gruppone di testa della classifica di Eccellenza insieme a Savona, Lavagnese e Molassana.

Gulli esordisce così nel post partita: “Prestazione importante sotto tutti i punti di vista, dall’approccio alla gestione. Una prova maiuscola a livello di squadra“. Gli fa eco Turone: “Siamo una grande squadra perché sappiamo soffrire. Quando non avevamo il pallino del gioco, abbiamo corso e pressato senza nessuna lamentela, in 11 sotto alla linea della palla”.

Gulli sulla sua vena realizzativa: “Negli ultimi anni ho giocato arretrato, davanti alla difesa. Ma mi è sempre piaciuto accorciare e accompagnare l’azione. Spero di continuare così. In generale, però, sono contento della compattezza della squadra e dell’atteggiamento”.

Turone aveva iniziato la stagione col Celle Varazze in Serie D. Poi, però, ha scelto di tornare a vestire i colori gialloblù: “La retrocessione dell’anno scorso mi ha fatto rimanere malissimo. Ci eravamo conquistati la Serie D con tanta fatica e perderla non è mai bella. La proprietà mi ha sempre voluto, il capitano e i miei compagni mi hanno sempre chiamato perché sapevano che al Celle Varazze la situazione non era delle migliori. Mi hanno fatto sentire ben voluto e non ho potuto rifiutare”.

Parole di elogio per mister Pietro Buttu: “Lui è un sanguigno – commenta Gulli. Noi lottiamo su ogni pallone come lui ci chiede. Vuole una pressione feroce ma anche una gestione importante della palla. Turone conferma quanto detto dal compagno di reparto: “Un mister carismatico che dà qualcosa in più. Quando siamo in affanno, dopo il suo urlo dalla panchina le gambe vanno da sole“.