Gli ulivi comunali, ma non solo, a disposizione dei cellesi per la raccolta delle olive

Celle Ligure. Storia, tradizione, rispetto. Un’opportunità per mantenere vive origini e usanze. Valorizzare, evitando sprechi. La raccolta delle olive da alberi comunali e, nel caso i proprietari del terreno siano d’accordo, anche quelle di privati.

Ancora una volta il Comune propone questa iniziativa mettendo a disposizione alcuni ulivi di proprietà per la raccolta dei frutti, dando priorità ai residenti di Celle e, in caso di disponibilità, ai residenti negli altri Comuni.

“Chiediamo anche la collaborazione dei proprietari privati di uliveti che quest’anno non intendono effettuare la raccolta. – spiega al sindaco, Marco Beltrame –

Chi ha ulivi all’interno del territorio comunale di Celle Ligure e non intende raccoglierne i frutti può mettere gratuitamente a disposizione le proprie piante, permettendo così ad altri cittadini interessati di effettuare la raccolta”.

Attenzione alla scadenza. “La manifestazione di interesse deve essere presentata entro le 12 di venerdì 30 ottobre 2026”. Necessario utilizzare l’apposito modello ufficiale e allegare un documento d’identità. Sono inoltre richiesti i dati catastali dei terreni, il numero esatto degli alberi messi a disposizione e gli altri dati indicati nell’avviso. Per chi è interessato alla raccolta delle olive, questa è destinata a persone maggiorenni e, per gli alberi disponibili, la priorità è riservata ai residenti. È consentita esclusivamente per uso personale e familiare: non è possibile vendere, scambiare o commercializzare l’olio o gli altri prodotti derivati.

“Un’iniziativa semplice, – aggiunge il Sindaco – ma importante. Perché dietro ogni ulivo ci sono una storia, una tradizione e un pezzo del nostro territorio”.