Gli smartphone pieghevoli entrano nel mainstream: cosa cambia per chi li usa ogni giorno

Fino a poco tempo fa i pieghevoli erano un prodotto di nicchia, riservato a chi seguiva da vicino le novità tecnologiche e disposto a spendere una cifra importante per un dispositivo ancora “sperimentale”. Negli ultimi mesi, però, il quadro è cambiato: con l’ingresso di Apple in questo segmento — tramite iPhone Duo, il suo primo modello pieghevole, proposto in Italia a partire da 2369€ il formato pieghevole non è più percepito come una curiosità per pochi, ma come una categoria a tutti gli effetti nel panorama degli smartphone di fascia alta.

Questo non significa che i pieghevoli siano diventati prodotti “per tutti” dal punto di vista del prezzo, che resta comunque elevato. Significa piuttosto che il formato ha raggiunto una maturità tecnica ed è entrato nel radar di un pubblico più ampio, non solo degli appassionati. Vale quindi la pena capire cosa cambia realmente nell’uso quotidiano rispetto a uno smartphone tradizionale.

Uno schermo che si adatta al contesto

La caratteristica distintiva di un pieghevole è la possibilità di passare, nello stesso dispositivo, da un formato compatto — comodo da tenere in tasca e usare con una mano — a un display più ampio, simile a quello di un piccolo tablet, semplicemente aprendo il telefono. Questa doppia natura cambia il modo in cui si affrontano diverse attività quotidiane.

Lettura. Articoli lunghi, e-book, documenti PDF: aprire il dispositivo restituisce un’area di lettura significativamente più ampia, con meno bisogno di scorrere il testo e una gabbia grafica più simile a quella di una pagina stampata.

Mappe e navigazione. Su schermo aperto è possibile vedere una porzione di mappa più estesa, utile per orientarsi in una città sconosciuta o pianificare un percorso, mantenendo comunque la possibilità di richiudere il telefono per un’occhiata rapida mentre si cammina.

Fotografia. Il display esterno permette di usare le fotocamere posteriori anche da chiuso, inquadrando con la qualità dei sensori principali invece che con quelli frontali; da aperto, invece, l’anteprima più grande aiuta a comporre lo scatto con maggiore precisione, soprattutto in situazioni come foto di gruppo o paesaggi.

Multitasking. È probabilmente l’ambito in cui il formato pieghevole si distingue di più: con lo schermo aperto è possibile affiancare due applicazioni, ad esempio una chat e un documento, oppure un’email e un calendario, senza dover continuare a passare dall’una all’altra.

Un formato ancora in evoluzione

Va detto che i pieghevoli non sono privi di compromessi rispetto agli smartphone tradizionali: restano generalmente più spessi e pesanti da chiusi, e la piega centrale dello schermo, pur ridotta rispetto ai primi modelli, in alcuni casi è ancora percepibile al tatto. Anche l’autonomia e la resistenza del pannello flessibile sono aspetti su cui i vari produttori continuano a lavorare, generazione dopo generazione.

Perché l’arrivo di più marchi conta

Quando un formato tecnologico passa da un solo produttore pioniere a un mercato con più attori — come sta avvenendo ora anche nel mondo Apple, dopo anni in cui il segmento pieghevole era guidato principalmente da Samsung, Google e alcuni marchi cinesi — di solito si osservano due effetti: una maggiore standardizzazione delle funzioni software pensate per il doppio schermo, e una spinta più ampia verso ottimizzazioni hardware (cerniere, spessori, resistenza dei materiali) da parte di tutta l’industria.

In sintesi, il pieghevole non è più soltanto un esercizio di stile per pochi early adopter, ma un formato che inizia a proporre vantaggi concreti in attività quotidiane come lettura, navigazione, fotografia e produttività — restando comunque, per ora, un prodotto di fascia alta.