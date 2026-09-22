Giustizia, 23 precari a rischio in Liguria: approvato ordine del giorno in Consiglio regionale

Liguria. All’unanimità è stato approvato un ordine del giorno, di cui Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Orlando Presidente, è primo firmatario, e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la Giunta ad attivarsi con urgenza presso il Governo e il Parlamento per prorogare tutti i contratti del personale PNRR della Giustizia in scadenza il 30 settembre 2026.

Il documento impegna inoltre la Regione a chiedere che siano stanziate le risorse necessarie per completare la stabilizzazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori ancora precari, salvaguardando in particolare i 23 posti di lavoro del Distretto della Corte d’Appello di Genova.

“È un segnale importante che il Consiglio regionale abbia assunto una posizione unitaria. Mancano pochi giorni al 30 settembre e non possiamo lasciare senza una prospettiva lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno dato un contributo fondamentale al funzionamento degli uffici giudiziari” afferma Pastorino.

“Parliamo di circa 1.500 persone a livello nazionale e di 23 lavoratrici e lavoratori nel Distretto della Corte d’Appello di Genova. Persone formate, che hanno maturato competenze ed esperienza in uffici già alle prese con importanti carenze di organico”.

“Ora chiediamo che Governo e Parlamento intervengano con urgenza per prorogare tutti i contratti in scadenza e reperire le risorse necessarie a completare la stabilizzazione” conclude il consigliere regionale.