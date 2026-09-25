Giustenice completa il nuovo polo scolastico: inaugurato il nido d’infanzia “Peter Pan”, pronto ad accogliere fino a 70 bambini da 0 a 3 anni

Giustenice. Si è tenuta questa mattina, a Giustenice, l’inaugurazione del nuovo asilo nido d’infanzia “Peter Pan” e gli spazi esterni riqualificati nell’ambito del programma regionale di rigenerazione urbana. Erano presenti, oltre al sindaco Mauro Boetto e ai rappresentanti della sua amministrazione comunale e dello staff della scuola, l’assessore regionale all’edilizia scolastica e rigenerazione urbana Marco Scajola, i consiglieri regionali Roberto Arboscello, Jan Casella e Sara Foscolo, il vice presidente della Provincia facente funzioni di presidente Demis Aghittino, sindaci ed assessori del territorio, il provveditore agli studi della provincia di Savona Nadia Dalmasso e le autorità civili e militari della zona.

Il nuovo nido, dedicato ai più piccoli da 0 a 3 anni, può accogliere fino a 70 bambini, garantendo continuità educativa con la scuola dell’infanzia. L’intervento complessivo sui due plessi scolastici ha previsto un investimento di oltre 4,5 milioni di euro di fondi PNRR, regionali e comunali.

Il nuovo edificio ha una superficie calpestabile complessiva di 425 metri quadri, ai quali si aggiungono altri 700 metri quadri di aree pavimentate, altri 500 metri quadri di verde (di cui 350 metri quadri dedicati ai più piccoli) e 750 metri quadri di parcheggio pubblico. La parte superiore è ancora da completare.

A livello strutturale inoltre, sono stati alzati al massimo gli standard di sicurezza in riferimento al normale utilizzo del fabbricato stesso, anche con l’utilizzo di materiali e sistemi costruttivi eco-sostenibili oltreché di soluzioni impiantistiche con elevate prestazioni di risparmio energetico ed idrico che consentiranno di facilitare le attività di manutenzione e garantire elevati standard di comfort termico, acustico e visivo.

Anche questa struttura è stata realizzata in classe energetica Nzeb (edifici ad energia quasi zero) ed è pressoché autonoma energeticamente grazie a 10 kilowatt di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici che insieme ai pannelli radianti a soffitto, i climatizzatori e agli infissi con coibentazione ad alta efficienza garantiranno una temperatura ottimale all’interno della scuola stessa.

“Oggi inauguriamo un nuovo asilo nido, ma anche nuovi spazi che diventano di tutta la comunità – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Una parte importante dell’intervento ha riguardato infatti la rigenerazione degli spazi esterni, con nuove pavimentazioni e recinzioni, aree verdi, un parco giochi e un anfiteatro per attività e spettacoli. Regione Liguria ha destinato fondi proprio per la rigenerazione urbana, perché riqualificare un territorio significa intervenire sugli edifici, ma anche creare luoghi belli, sicuri e vivibili a disposizione dei bambini. Il nuovo ‘Peter Pan’ completa questo importante intervento, offrendo un servizio fondamentale alle famiglie e un ambiente moderno e accogliente per i più piccoli. Dal 2015 a oggi abbiamo stanziato oltre 400 milioni di euro per l’edilizia scolastica in Liguria, finanziando 632 interventi su 859 edifici, a testimonianza dell’impegno della Regione per rendere le scuole sempre più sicure, moderne e funzionali e per garantire ai bambini e ai ragazzi spazi adeguati per crescere”.

Dal 2021 a oggi Regione Liguria ha finanziato 215 interventi di rigenerazione urbana sul territorio regionale, per complessivi 132 milioni di euro. In provincia di Savona gli interventi sono 57, per un valore di 15,3 milioni di euro.

“L’inaugurazione di questo nido rappresenta un investimento sui bambini e sul futuro della nostra comunità – ha aggiunto il sindaco Mauro Boetto -. Abbiamo scelto di mettere le famiglie al centro della nostra azione amministrativa, costruendo una rete di servizi capace di accompagnarle nella crescita dei propri figli e di conciliare vita familiare e lavoro. Ringraziamo Regione Liguria per il sostegno e l’attenzione dimostrati, che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Con questa nuova struttura completiamo un percorso educativo che guarda ai bambini dagli zero agli undici anni, offrendo loro spazi moderni, sicuri e accoglienti e creando una vera continuità tra nido e scuola dell’infanzia. È un risultato importante per Giustenice e un investimento sulle nuove generazioni”.

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Giustenice, inaugurato il nido d’infanzia “Peter Pan”

Di seguito il discorso del sindaco Mauro Boetto

Oggi è nuovamente un giorno molto significativo per la nostra comunità, uno di quei momenti in cui avvertiamo più intensamente la responsabilità del nostro ruolo.

Come Amministrazione comunale di Giustenice, abbiamo deciso di adottare un approccio che sfida le attuali tendenze demografiche, credendo fermamente che le famiglie necessitino di supporto e servizi che permettano di gestire i figli senza sacrificare lavoro e tempo personale.

Un nido d’infanzia va oltre il semplice servizio; entra nella vita delle famiglie, accompagnando i bambini nei loro primi passi essenziali. Questo nuovo nido è quindi un investimento sui bambini, sulle famiglie, sul lavoro dei genitori, sul futuro della nostra comunità e del nostro territorio.

Quella che è stata fatta è una scelta politica consapevole, volta a creare un servizio che funzioni anche come attrazione per il territorio, instaurando un dialogo continuo con i servizi già esistenti a sostegno delle famiglie stesse.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia della nostra politica amministrativa, dove le famiglie sono poste al centro. Infatti, dopo aver realizzato nuove strutture per la scuola dell’infanzia e primaria, prevediamo anche servizi accessori come pre-scuola, doposcuola e campo solare estivo. Questo nido è un tassello fondamentale nella nostra programmazione. Crescere un bambino è una responsabilità della comunità intera. Investire sui bambini significa investire sul futuro.

Ogni bambino al nido porta con sé una storia e i suoi bisogni; perciò, vogliamo che il nido di Giustenice sia un luogo accogliente e di ascolto. Il progetto intende rinnovare l’offerta formativa e gli approcci pedagogici. I genitori non saranno semplici utenti ma attori attivi del percorso educativo, partecipando ampiamente nelle attività proposte. L’obiettivo è costruire una continuità educativa tra casa e nido, basata su fiducia e responsabilità reciproca.

L’équipe educativa seguirà percorsi di formazione continua per sostenere il lavoro quotidiano con i bambini. Ascolto, presenza e condivisione saranno i pilastri di questo approccio operativo. Crediamo in una solida alleanza tra Amministrazione, famiglie e educatori come base per un servizio attento alle esigenze comunitarie.

Il nido d’infanzia nasce, inoltre, con una filosofia innovativa: quella di essere affiancato e strettamente collegato alla scuola dell’infanzia, creando occasioni di continuità e di incontro. In questo modo, già nell’ultimo anno di nido, i bambini potranno affacciarsi gradualmente alla realtà della scuola dell’infanzia e condividere con i bambini più grandi una serie di attività ed esperienze.

Gli spazi moderni e funzionali sono stati arredati dal Comune di Giustenice con un significativo impegno economico e sono capaci di ospitare fino a 70 bambini. Con l’inaugurazione del nido d’infanzia, completiamo un percorso importante per i bambini dagli zero agli undici anni, iniziato con l’apertura della nuova scuola lo scorso gennaio.

La gestione del servizio è stata affidata, tramite gara pubblica, alla ditta Bolle di Sapone, una realtà attiva nel settore educativo e sociale nel nostro territorio.

Bolle di Sapone si occuperà di sviluppare un progetto pedagogico in grado di rispondere in modo qualificato e concreto alle necessità dei bambini e delle loro famiglie. Questo obiettivo è condiviso da Bolle di Sapone e dall’Amministrazione comunale, con l’intento di andare oltre il semplice sostegno assistenziale e puntare alla crescita completa del bambino, considerato come individuo unico. La missione del nido d’infanzia è quella di supportare ogni bambino nello sviluppo emotivo, sociale, cognitivo e motorio, offrendo un ambiente stimolante, sicuro e rispettoso dei suoi tempi e bisogni. È essenziale garantire un contesto in cui ogni bambino possa crescere serenamente, esplorando e imparando attraverso il gioco, l’interazione con gli altri e l’esperienza diretta.

Un nido d’infanzia non è solo un servizio, ma il luogo dove i bambini muovono i primi passi verso l’autonomia, scoprono il mondo, imparano a socializzare e costruiscono le prime relazioni. È anche uno spazio cruciale per i genitori, che devono poter contare su un ambiente accogliente, sicuro e qualificato durante il percorso di crescita dei loro figli. A questo proposito, vale anche la pena ricordare che il nuovo polo scolastico dispone di una cucina moderna dove una cuoca dedicata preparerà giornalmente i pasti.

Con questo spirito, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire nel nido, riconoscendone il valore per l’intera comunità e il territorio circostante. Supportare i servizi per la prima infanzia significa infatti sostenere concretamente le famiglie, creare nuove opportunità e contribuire ogni giorno anche a costruire il futuro di Giustenice.

In conclusione costruire un Polo Scolastico come questo è stato un vero e proprio lavoro di squadra.