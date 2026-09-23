Giovedì 24 settembre a Quiliano si parla di Comuni Montani: “Nuova classificazione e il caso dei territori esclusi”

Quiliano. Manca ormai poco all’appuntamento di giovedì 24 settembre, quando a Quiliano si accenderanno i riflettori sulla nuova classificazione dei Comuni Montani e sulle conseguenze per i territori che sono stati esclusi dalla nuova disciplina.

L’incontro, inserito nel programma “Quiliano Natura”, si svolgerà presso la Sala Consiliare di piazza Costituzione, con accoglienza degli ospiti alle 17.45 e inizio dei lavori alle 18.

Sarà un momento di confronto tra amministratori, rappresentanti delle istituzioni ed esperti, per approfondire gli aspetti giuridici, amministrativi e politici legati alla nuova classificazione e le ricadute sulle comunità e sui territori.

Ad aprire i lavori sarà l’Avvocato Andrea Pensi, in rappresentanza di ALI Nazionale, che interverrà attraverso un contributo video registrato, dedicato alla marginalizzazione dei territori montani dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

A seguire interverrà il Vice Presidente di ANCI Liguria Fabio Natta, che affronterà il tema del ruolo dei Comuni nella difesa della montagna ligure.

Sarà quindi la volta dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Quiliano Valtero Sparso, che approfondirà il tema “Quiliano, un’identità montana da difendere”, mentre l’Avvocato Roberto Damonte, legale del Comune di Quiliano, analizzerà le criticità della riforma dei Comuni Montani introdotta dal DPCM n. 121/2026.

La parte conclusiva sarà dedicata al confronto con i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni presenti.

A coordinare i lavori e a trarre le conclusioni sarà il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

L’iniziativa nasce “con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una questione che coinvolge numerose comunità e di favorire un confronto aperto sulle caratteristiche dei territori, sulle politiche di sostegno e sulle prospettive future dei Comuni interessati dalla nuova classificazione”.

L’incontro si inserisce nel programma “Quiliano Natura”, dedicato alla conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela del territorio quilianese. Il programma completo di Quiliano Natura è consultabile sul sito istituzionale della Città di Quiliano.