Giornate Europee del Patrimonio, ad Albenga visita guidata al sito archeologico di San Calocero

Albenga. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Italia Nostra, in collaborazione con la Fondazione Oddi ed il Comune di Albenga, organizza una visita guidata al Complesso Archeologico di San Calocero. Gli appassionati di archeologia e storia avranno l’opportunità di visitare un luogo di straordinario interesse culturale situato a circa 200 metri dall’entrata della Via Iulia Augusta.

Il Complesso di San Calocero custodisce reperti che coprono un ampio arco temporale, dal I secolo d.C. alla fine del XVI secolo. La sua storia inizia nella seconda metà del I secolo d.C., con l’erezione di un monumento funerario a recinto. All’inizio del VI secolo, viene costruita la chiesa, unico esempio in Liguria di martyrium, ovvero una basilica edificata sul luogo del martirio di San Calocero nel 304 d.C. A partire dall’ Alto Medioevo, il sito ospitò un monastero benedettino, successivamente gestito da ordini femminili, che rimase attivo fino al 1593. Recenti scavi nel 2015 hanno portato alla luce due interessantissime sepolture “anomale.”

Il Complesso si sviluppa su tre livelli, collegati da scale e passerelle che permettono ai

visitatori di esplorare le diverse aree d’interesse e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli. La visita guidata sarà condotta dal Dottor Alessandro de Blasi. I punti di partenza per partecipare alla visita saranno: – Ore 10 Piazza del Popolo – Ore 10:15 – Chiesa di Nostra Signora di Fatima – Ore 10:30 – Entrata sito San Calocero.

Costo biglietto: 10 euro, 7 euro soci Italia Nostra.