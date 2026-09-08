Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, anche Celle si illumina di blu

Celle Ligure. I maestosi archi sotto la passeggiata romana su illumineranno di blu, oggi. Un segno del Comune che, insieme a molti altri, aderisce alla Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica.

“Illuminarsi di blu per accendere l’attenzione su una malattia genetica che in Italia riguarda oltre 6mila persone. – spiega il sindaco, Marco Beltrame – Un gesto semplice, ma dal forte significato: dare luce a una malattia spesso invisibile e trasformare un luogo simbolo del nostro paese in un messaggio collettivo di vicinanza”.

Così diventeranno blu gli alti archi ben visibili tta la Crocetta e l’Aurelia. Celle è sensibile a questo tema e vicino a chi soffre di questa patologia.