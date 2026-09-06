Gioco d’azzardo, un mostro che non perdona: già centinaia di persone in cura nelle strutture dell’Asl2 Savonese

Savona. Questa domenica, trattando le dipendenze sempre più diffuse dal gioco d’azzardo, concludiamo un preoccupante trittico con cui avevamo già parlato di quelle da internet e dall’intelligenza artificiale.

Naturalmente lo facciamo anche questa volta con l’aiuto di una persona che i lettori conoscono bene: Roberto Carrozzino, medico psichiatra, direttore del Dipartimento salute mentale e dipendenze dell’Asl 2 e – vale la pena ricordarlo anche in questa circostanza – abile e appassionato divulgatore.

Spiega subito Carrozzino: “La dipendenza da gioco d’azzardo è in aumento dovunque, ma ancor più da noi che siamo, anche se come altri, un territorio economicamente fragile. La spinta decisiva all’aumento esponenziale dell’azzardo deriva dal sempre più diffuso gioco on line, che ha abbattuto ogni barriera: basta utilizzare computer, tablet o semplicemente il cellulare. Chi propone l’azzardo non ha costi di personale, è difficile da regolamentare e contrastare”.

Carrozzino fornisce subito il dato più preoccupante: “Già qualche centinaio di persone sono in cura nelle strutture specializzate della nostra provincia”.

Quale è l’identikit di queste persone? Che età hanno?

“Purtroppo appartengono a tutte le fasce, per motivi diversi. Spesso incontriamo nei bar persone più anziane alle prese con lotto, enalotto o gratta e vinci, ma in realtà è l’ultima generazione quella più esposta proprio perché accede più facilmente a Internet”.

Che somme si giocano?

“L’azzardo è un mostro. Si comincia magari con pochi spiccioli, anche solo 50 centesimi, e si finisce col rovinarsi per l’ansia di rifarsi dopo le prime perdite. Abbiamo esempi di lavoratori che si giocano lo stipendio, anziani che lo fanno con la pensione, oppure come detto giovani che chiedono soldi ai genitori: in questo caso almeno il problema viene allo scoperto. Alcuni si rovinano per tutta la vita”.

Che cosa si fa per arginare il fenomeno?

“Non è facile, ma si fa comunque troppo poco. La pubblicità al gioco è sia occulta sia palese, come nel caso di eventi o soggetti sportivi. Presenta spesso un mondo incantato, vincite facili e consistenti che sono soprattutto ingannevoli o dalle probabilità irrisorie di avverarsi”.

Come nelle precedenti occasioni, le chiediamo come fare per avere aiuto

Conclude Carrozzino: “Ci si può rivolgere senza filtri a tutte le nostre strutture sul territorio, come quelle in corso Italia 15 a Savona o al Centro commerciale di Carcare, ma non solo. Tra l’altro ne stiamo aprendo una nuova ad Albenga e a questo proposito ho avuto proprio di recente un incontro con il sindaco Riccardo Tomatis”.

“Il modo più semplice, almeno per un primo contatto, è telefonare al numero 388 2431709. L’importante è non trascurare i sintomi: meglio un falso allarme che permettere a se stessi o a un proprio caro di precipitare in un percorso da cui è poi difficile uscire. Il mostro non perdona”.