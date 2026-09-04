Giochi del Mediterraneo: l’Italia vince la medaglia d’oro con tre tesserati della Rari Nantes Savona

Taranto. La Nazionale Italiana di pallanuoto ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli Azzurri hanno battuto in finale il Montenegro 18 a 14 in una partita non facile e con un finale con qualche scintilla di nervosismo di troppo da parte dei montenegrini.

Una vittoria che porta anche le firma di tre giocatori della Rari Nantes Savona, Davide Occhione, Alessandro Gullotta e Andrea Condemi.

Afferma Davide Occhione, autore di 3 reti nella finale, ai microfoni di Rai Sport: “E’ un sogno che si realizza. Siamo felicissimi per come è arrivata questa medaglia. Abbiamo fatto un gioco di squadra, chiuso bene in difesa e soprattutto non abbiamo mai mollato. Fin dall’inizio del torneo avevamo la consapevolezza che avevamo le capacità per arrivare fino in fondo. Grazie al pubblico che è stato straordinario e ci ha dato la spinta in più. Dedico questa medaglia alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto”.

Dichiara Alessandro Gullotta: “È un grande onore aver potuto partecipare a questi giochi, è stata una emozione indescrivibile, frutto di sacrifici, lavoro e di un gruppo fantastico”.

Commenta Andrea Condemi, autore di 2 reti nella finale: “È stato un bel torneo con un bel gruppo molto forte, con partite di livello molto elevato. Sono molto contento che abbiamo vinto meritatamente la finale con il Montenegro. Ora ci sarà qualche giorno di riposo e poi inizieremo ad allenarci con la Rari. Non vedo l’ora di tornare a Savona e cominciare a lavorare per il Campionato e l’Euro Cup”.

Il presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, afferma: “Ancora una volta gli atleti della Rari Nantes portano il nome di Savona nel mondo. Sono particolarmente orgoglioso dei nostri ragazzi e li aspettiamo per festeggiare insieme questo importante successo. La stagione sportiva non poteva iniziare meglio”.