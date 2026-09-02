Gara piscina Zanelli, istanza di autotutela e verifica delle offerte: il Comune dà incarico a un avvocato

Savona. Il Comune di Savona ha affidato un nuovo incarico per il supporto giuridico all‘avvocato Corrado Mauceri del Foro di Genova nell’ambito della gara per la gestione di piscina Zanelli a Savona.

L’Amatori Nuoto, società esclusa (ma poi reintegrata) a causa di problematiche relative alla regolarità della situazione fiscale riscontrate in sede di verifica dei requisiti, ha avviato i procedimenti di autotetela e e di precontenzioso attivato presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

L’avvocato – si legge nella determina – supporterà il Comune nell’ambito di questi due procedimenti oltre che nella verifica delle anomalie.

L’avvocato Mauceri affiancherà il responsabile del procedimento per un anno. Il compenso è stato quantificato in 6.800 euro oltre al 15% per spese generali per un totale di 9922 euro.