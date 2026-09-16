Furto in un bar a Savona, il titolare blocca uno dei ladri: due arresti

Savona. I carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza di reato due magrebini di 26 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, contestandogli il reato di furto aggravato.

I militari sono intervenuti nei giorni scorsi presso un bar nel quartiere Santa Rita di Savona, contattati tramite il numero di emergenza 112 dal titolare dell’esercizio commerciale.

Poco prima, infatti, due uomini stranieri avevano rubato ad un avventore 73enne savonese lì presente, un borsello contenente il portafoglio ed alcuni effetti personali, dandosi poi alla fuga.

Uno dei due malfattori veniva bloccato dal titolare del bar, fino a quando non è sopraggiunta la pattuglia dei carabinieri. L’altro soggetto è stato rintracciato poco lontano dai militari, che hanno provveduto ad arrestare i due malviventi coinvolti.

Il borsello oggetto di furto è stato recuperato e restituito all’anziana vittima.

Al termine dell’udienza direttissima svoltasi nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Savona, l’arresto dei due uomini è stato convalidato, disponendo a carico degli stessi la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia.