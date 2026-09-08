Furti in villa, nei supermercati e sulle spiagge: 4 interventi dei carabinieri tra Alassio, Albenga e Finale

Provincia. Continuano i controlli straordinari del territorio condotti dai reparti del comando provinciale dei carabinieri di Savona. Al centro dell’attività di contrasto alla criminalità diffusa ci sono ancora una volta i reati contro il patrimonio: nelle ultime ore, gli interventi effettuati tra Albenga, Finale Ligure, Savona e Alassio hanno portato all’arresto e alla denuncia di diverse persone sorprese in flagranza o individuate a seguito di indagini.

Il primo episodio ha visto protagonisti i militari della sezione radiomobile della compagnia di Albenga, che hanno arrestato in flagranza di reato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale un 34enne nordafricano, pregiudicato e residente nell’imperiese. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata rubata il giorno precedente a Imperia. Nel corso dell’intervento, l’indagato ha opposto un’attiva resistenza nei confronti dei Carabinieri ed è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, motivo per il quale è stato anche segnalato alla Prefettura di Savona quale assuntore di stupefacenti. Lo stesso soggetto, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, tre giorni prima era stato deferito dalla Stazione Carabinieri di Albenga perché ritenuto responsabile del furto di un’altra vettura parcheggiata sulla pubblica via della cittadina ingauna.

Non sono mancati gli interventi lungo le spiagge e nei centri abitati. Furto aggravato è il reato contestato dai carabinieri di Finale Ligure ad un 22enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, indagato per aver rubato la borsa di una turista all’interno di uno stabilimento balneare. Con la medesima accusa, la Sezione Radiomobile di Savona ha denunciato due pregiudicati romagnoli di 20 e 21 anni: i due si sono resi responsabili del furto del portafoglio e di alcuni effetti personali di un operaio edile, che li aveva lasciati incustoditi a bordo del furgone dell’impresa utilizzato per lavoro.

L’azione di contrasto al taccheggio nei commerci della zona ha poi portato a un ulteriore deferimento: sempre la Sezione Radiomobile di Albenga ha denunciato per furto aggravato un 34enne nordafricano, senza fissa dimora, sorpreso dopo aver sottratto generi alimentari e alcolici da un supermercato del centro cittadino.

Infine, l’operazione di maggior rilievo sotto il profilo della sicurezza residenziale è stata messa a segno ad Alassio. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione un 37enne proveniente dal cuneese, sorpreso proprio mentre stava perpetrando un furto all’interno di una villa. All’esito delle formalità di rito, gli arrestati e i denunciati sono stati posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.