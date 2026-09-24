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Proposta

Fratelli d’Italia verso il voto 2027: “Savona la sfida più importante, assieme al centrodestra e alle realtà civiche”

Il coordinamento provinciale al lavoro su organizzazione e prossimi appuntamenti elettorali

Filippo Marino Noberasco FDI

Savona. Si è riunito il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia: all’ordine del giorno l’organizzazione dei circoli, la presenza del partito sul territorio e la preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali.

“Dopo il periodo di commissariamento, il coordinamento provinciale ha ripreso a pieno regime il lavoro organizzativo, tornando a programmare le attività ea garantire un raccordo costante tra i circoli. Vogliamo dare continuità a questo impegno, valorizzando il contributo degli iscritti e degli amministratori locali e traducendo l’ascolto delle comunità in proposte concrete” dichiara il presidente provinciale Filippo Marino.

Particolare attenzione è stata riservata a Savona in vista delle scadenze elettorali del 2027.

“Lo stesso impegno sarà dedicato a tutti i comuni più piccoli che andranno al voto, con la medesima attenzione alle esigenze delle comunità locali. Lavoreremo per dare continuità alle amministrazioni che hanno operato bene e per costruire un’alternativa credibile dove è necessario cambiare e migliorare. In ogni realtà, l’obiettivo è individuare persone competenti e proposte concrete, capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini” prosegue Marino.

“Savona è la sfida più importante e intendiamo affrontarla con determinazione e senso di responsabilità. Il nostro obiettivo è costruire, insieme agli alleati del centrodestra e alle realtà civiche disponibili a mettersi in gioco, un progetto capace di dare una nuova spinta al capoluogo”.

“Servono contenuti condivisi, competenze e una visione chiara del futuro della città: su queste basi vogliamo lavorare, nel rispetto reciproco e con apertura al contributo di chi vuole impegnarsi per Savona” conclude Marino.

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