Fratelli d’Italia Albenga, Rosi Condello è la nuova segretaria cittadina

Albenga. Si è svolto ieri, mercoledì 2 Settembre, un incontro del circolo di Fratelli d’Italia Albenga e Valli Ingaune, nel corso del quale il presidente del circolo, Roberto Crosetto, ha annunciato la nomina di Rosi Condello a nuova segretaria cittadina.

La nomina, accolta con soddisfazione da tutti presenti, segna l’avvio di una nuova fase organizzativa per il partito sul territorio ingauno, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia ad Albenga e nelle Valli Ingaune in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi.

“Ringrazio il presidente Roberto Crosetto per la fiducia che mi è stata accordata. Albenga è la mia città, un territorio che amo profondamente, e il mio impegno sarà rivolto in primo luogo a migliorare la vivibilità dei nostri quartieri, delle frazioni e delle Valli Ingaune, ascoltando ogni giorno le esigenze reali dei cittadini”.

Continua la segretaria: “Albenga ha un potenziale enorme, tra centro storico, litorale e entroterra, che va valorizzato con scelte concrete su decoro urbano, viabilità e servizi. Il nostro circolo lavorerà per portare all’attenzione dell’amministrazione proposte che rendono la città sicura e accogliente per residenti e turisti”.

“Il mio impegno non si fermerà ai confini cittadini, Albenga e le Valli Ingaune devono essere protagoniste anche nel dibattito provinciale. Voglio essere al fianco del segretario provinciale Filippo Marino, portando un contributo attivo e costruttivo affinché le istanze del nostro territorio trovino spazio nelle scelte strategiche di Fratelli d’Italia a livello provinciale. Da segretaria voglio essere un punto di riferimento aperto e presente, un’interlocutrice capace di fare rete con associazioni, categorie economiche e istituzioni locali, con l’obiettivo di costruire, insieme al presidente Crosetto e a tutto il circolo, un progetto politico solido e credibile per il futuro di Albenga”.

“Con la nomina di Rosi Condello a segretaria vogliamo dare un segnale chiaro di rilancio del nostro circolo. È il momento di aprire una nuova stagione, fatta di maggiore presenza sul territorio e di ascolto costante dei cittadini di Albenga e delle Valli Ingaune. Voglio inoltre che questo rilancio passi anche attraverso i giovani, intendiamo dare loro spazio reale, responsabilità e possibilità di crescita all’interno del partito, perché sono loro il futuro di Fratelli d’Italia e della nostra comunità. Sono certo che con Rosi segretaria diamo un segnale chiaro di rilancio del nostro circolo per affrontare le prossime sfide”, conclude Crosetto.