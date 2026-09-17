“Fotografi in piazza”, a Mallare immagini e contributi da tutta la Liguria

Mallare. La nona edizione di “Fotografi in Piazza”, evento patrocinato dalla U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori) che si svolge nel centro storico di Mallare in occasione del mercatino di antiquariato, ha visto la partecipazione di ben 39 fotoamatori, provenienti da Genova, Imperia, Albenga, Savona e Valbormida.

Grazie alla loro numerosa presenza sono stati allestiti tutti i pannelli messi a disposizione dall’organizzazione con ottime immagini a tema libero, molto apprezzate dalla centinaia di visitatori presenti all’evento.

Nei locali del Centro Culturale Mons. Moreno era visitabile, inoltre, anche la personale fotografica del mallarese Bruno Oliveri sulla lavorazione delle castagne, tradizione che si sta purtroppo lentamente perdendo. E proprio Oliveri, curatore di numerose iniziative a tema, riceverà il riconoscimento Fiaf di eccellenza per gli ottimi risultati conseguiti nei concorsi fotografici. Un attestato di stima e riconoscenza della federazione che premia il suo lavoro e l’impegno profuso nell’arte delle immagini.