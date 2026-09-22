Forza Italia Liguria, riunita a Rapallo la segreteria regionale. Vaccarezza: “Concretezza, ascolto e presenza costante sul territorio”

Liguria. Si è svolta a Rapallo, presso l’Hotel Miramare, la riunione della segreteria regionale di Forza Italia Liguria. L’incontro di coordinamento, guidato dal vice segretario vicario Angelo Vaccarezza insieme al segretario regionale Carlo Bagnasco, ha visto la partecipazione di amministratori e referenti locali giunti da tutte le province della regione per fare il punto sulla situazione politica e programmare le prossime scadenze amministrative.

“Sedersi allo stesso tavolo e mettere in rete le competenze dei diversi livelli del partito è fondamentale per raccogliere le reali esigenze delle nostre comunità e pianificare i prossimi passaggi – dichiara Angelo Vaccarezza –. Durante il confronto abbiamo individuato con chiarezza le priorità da portare avanti, sia nei singoli Comuni sia a livello regionale. Il nostro obiettivo primario resta quello di garantire una presenza costante, attenta e concreta sul territorio”.

​L’appuntamento organizzativo ha confermato “il valore del dialogo diretto tra quadri di partito ed eletti locali, strumento indispensabile per dare risposte trasparenti e tempestive ai cittadini e continuità all’azione svolta sul territorio in questi mesi”.

“Continuiamo a lavorare con concretezza, spirito di squadra e forte senso di responsabilità per la crescita della nostra Liguria”, conclude Vaccarezza.