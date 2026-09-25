Forza Italia guarda alle prossime sfide elettorali: ad Albenga il vertice del coordinamento provinciale

Albenga. Il coordinamento provinciale di Forza Italia Savona si è riunito ieri sera ad Albenga per fare il punto sulla situazione politica nazionale e locale e sulle iniziative in programma nei prossimi mesi. Un incontro definito dai promotori come un momento di confronto e partecipazione, con la presenza, oltre che del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, di Guido Lugani e Piero Revetria della segreteria regionale, del coordinatore cittadino Simone Dentella e di diversi esponenti della struttura provinciale.

Sul tavolo soprattutto le prossime iniziative del partito e una stagione politica che si annuncia particolarmente intensa. “Ci condurrà a un anno molto intenso e denso di scadenze elettorali” afferma lo stesso Vaccarezza, “con 21 Comuni del Savonese chiamati al voto e, secondo quanto indicato nel corso dell’incontro, anche le prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento”.

Forza Italia rivendica la volontà di rafforzare la propria presenza sul territorio, dai piccoli Comuni dell’entroterra ai centri più grandi, attraverso amministratori, eletti, iscritti e militanti. L’obiettivo dichiarato è quello di “ascoltare, proporre”, con una particolare attenzione alle realtà locali e alle loro esigenze.

Tra i temi affrontati anche quello della gestione delle emergenze legate al maltempo, con particolare riferimento ai Comuni interessati da fenomeni particolarmente intensi ma circoscritti: “È una questione sulla quale, viene ricordato, sono state già promosse iniziative in Regione” aggiunge Vaccarezza.

Il tema si intreccia con il nuovo quadro dell’autonomia differenziata in materia di protezione civile. Il Consiglio regionale ligure ha approvato il 9 settembre gli schemi di intesa con lo Stato: tra le novità previste figurano la possibilità per il presidente della Regione di emanare, in determinate condizioni, ordinanze in deroga alla normativa statale e l’apertura di apposite contabilità speciali per rendere più agevole l’erogazione delle risorse necessarie agli interventi di emergenza.

Una prospettiva che, secondo quanto emerso durante la riunione, potrebbe consentire di affrontare con strumenti più adeguati anche quelle situazioni in cui eventi meteorologici particolarmente intensi colpiscono territori limitati e rendono più complesso l’accesso ai tradizionali meccanismi di sostegno.

La serata di Albenga si è così conclusa con lo sguardo rivolto ai prossimi mesi e alle numerose scadenze che attendono il partito. “Il nostro lavoro continua”, è il messaggio lanciato al termine dell’incontro, “nel segno della presenza sul territorio e dell’impegno politico e amministrativo”.