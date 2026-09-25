Football americano, Pirates 1984: sabato e domenica si apre la nuova stagione

Albisola Superiore. Il football americano torna protagonista al Pirates Field di Albisola Superiore. Sabato e domenica prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva dei Pirates 1984, con i primi appuntamenti dedicati agli allenamenti e alla preparazione della lunga off-season.

Sarà anche un’occasione importante per avvicinare nuovi giovani al football americano: casco, shoulder e sferoide saranno gli strumenti con cui chi vorrà potrà scoprire da vicino questo sport e provare a entrare nel mondo Pirates.

Ma il weekend rappresenterà soprattutto il primo passo verso una lunga preparazione che accompagnerà la squadra fino a febbraio, quando prenderà il via il campionato IFL 2.

Sono già tanti i volti nuovi che stanno entrando nelle file dei Pirates e molti altri saranno ancora da scoprire. Tra i ritorni annunciati sui social dalla società spicca il tight end Davide Gregorini, mentre importante rinforzo in attacco sarà l’arrivo dell’offensive lineman Marco Colombo. Grande curiosità anche sulla sideline, dove si registra il gradito ritorno di coach Eros Mascali, che andrà a guidare la linea secondaria in difesa.

Questi sono i nomi finora trapelati dalla società, ma è lecito aspettarsi ancora nuovi innesti nel roster affidato ancora all’esperienza di coach Alfredo Giuso Dell’Alba.

La nuova stagione è pronta a cominciare. L’appuntamento è sabato mattina al Pirates Field, dove andrà in scena un vero e proprio open day dedicato al football americano. Un’occasione aperta a tutti, soprattutto a chi non ha mai indossato un casco con mask e vuole provare e testare con mano cosa significa entrare in un gridiron.

Non servono esperienze precedenti né particolari conoscenze: curiosità, voglia di mettersi in gioco e passione per lo sport, saranno sufficienti per scendere in campo e conoscere da vicino l’ambiente dei Pirates 1984.

Il Pirates Field di Albisola Superiore è ormai un punto di riferimento per il football americano in Liguria e anche quest’anno si prepara ad accogliere vecchi e nuovi protagonisti. Un campo pronto a riempirsi nuovamente di allenamenti, sudore, palloni e caschi dando forma alla squadra che affronterà il prossimo campionato.

La locandina dell’open day