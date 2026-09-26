Finale Ligure. Finale Ligure entra nel racconto televisivo di “Bruno Barbieri – 4 Hotel” e si prepara a diventare uno dei “volti” della puntata dedicata alla Riviera di Ponente ligure. Le riprese del programma, prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia, si sono svolte in questi giorni sul territorio savonese, coinvolgendo direttamente anche Finale Ligure e la sua offerta turistica.

Al centro della sfida ci sono quattro strutture ricettive del Ponente savonese, benché il meccanismo della trasmissioni non si limiti solamente agli alberghi in gara: ogni puntata racconta infatti anche i territori nei quali le strutture sono inserite, attraverso i loro paesaggi, le identità locali, le esperienze e le eccellenze che contribuiscono a definire l’esperienza dell’ospitalità. Ed è proprio questo l’aspetto che rende particolarmente significativa la presenza di Finale Ligure nella produzione. La città non sarà soltanto la sede di una delle strutture in gara, ma contribuirà al racconto complessivo della puntata, offrendo alle telecamere di “4 Hotel” un territorio riconoscibile e capace di esprimere una componente importante dell’identità turistica del Ponente ligure.

“La registrazione della puntata rappresenta per il nostro territorio e per il suo sistema turistico, inserito all’interno di uno dei format televisivi dedicati all’ospitalità più conosciuti dal pubblico italiano, un’occasione di grande visibilità – afferma l’Amministrazione Comunale finalese – La presenza dello chef Bruno Barbieri e della troupe di Banijay Italia consente infatti di portare il nome della nostra città all’interno di un racconto televisivo nazionale, mettendo in relazione l’offerta ricettiva con il territorio che la circonda, due aspetti sempre più integrati tra di loro in un connubio che premia la nostra destinazione tra le più scelte dai turisti. Per questo siamo onorati di aver “prestato” alla puntata location per la presentazione, il tavolo di confronto e la chiusura».

A seguire da vicino lo svolgimento della settimana di lavoro la Vicesindaco e Assessore al Turismo, Maura Firpo: «Ci tengo a ringraziare a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale la produzione per aver scelto la nostra Finale Ligure quale palcoscenico principale di questa puntata, collaborando nell’individuazione e nella scelta delle location che faranno sia da cornice che da scenario principale in questa splendida produzione che il pubblico potrà apprezzare nel 2027».

A sottolineare il valore del progetto e il rapporto con il territorio è anche Daniela Bagattini, Head of Product Placement di Banijay Italia, che ha contribuito a portare “4 Hotel” nel Ponente savonese.

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Finale Ligure protagonista di “4 Hotel”: lo chef Bruno Barbieri porta l’ospitalità della Riviera sul piccolo schermo

“Devo veramente ringraziare il Sindaco Angelo Berlangieri, che è stato l’anima e il motore di questa puntata registrata nella Liguria di Ponente, e voglio ringraziarlo tantissimo per l’aiuto, il sostegno, la pazienza e la disponibilità – commenta – Personalmente sono felice di essere riuscita a realizzare un mio sogno che inseguivo da un po’ di anni: portare “4 Hotel” in un territorio che io conosco da tantissimo tempo frequentandolo e che merita di essere apprezzato anche dal pubblico del programma”. Il ruolo di Finale Ligure all’interno della puntata assume così un significato che va oltre la presenza di una singola struttura ricettiva: la città entra infatti direttamente nel racconto televisivo della Riviera di Ponente, mettendo in mostra il proprio territorio, la propria identità e la capacità di accogliere e accompagnare l’esperienza turistica.