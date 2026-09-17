Finale Ligure sarà per una settimana il laboratorio nazionale della Geologia

Finale Ligure si prepara a diventare per una settimana il laboratorio nazionale della geologia. Dal 20 al 26 settembre la cittadina ospiterà infatti la Scuola Estiva ISPRA dedicata al rilevamento geologico e alla cartografia CARG. Promossa dalla Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Liguria e il Comune di Finale Ligure, l’iniziativa porterà sul territorio laureati magistrali, dottorandi e giovani ricercatori.

Il contesto finalese è stato scelto in quanto ritenuto uno dei più significativi dell’arco ligure. L’area è caratterizzata da una straordinaria varietà litologica e strutturale, da successioni sedimentarie di grande interesse come la celebre Pietra di Finale e da una storia in cui sono registrate le principali fasi tettoniche dal Paleozoico a oggi.

Per sette giorni il paesaggio compreso tra la catena alpina e il Mediterraneo si trasformerà in un’aula a cielo aperto. Dopo una sessione introduttiva, i partecipanti lavoreranno sul campo in piccoli gruppi, affiancati da esperti e docenti, per arrivare alla produzione delle carte geologiche delle zone esaminate.

L’importanza della formazione e della tutela del territorio viene sottolineata da Alessandro Scarpati, presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria: “L’iniziativa valorizza una regione straordinaria per geodiversità e risponde a una necessità attuale del Paese, che richiede professionisti capaci di conoscere il territorio per prevenirne i rischi, tutelare le risorse idriche e affrontare i cambiamenti climatici. Formare i nuovi geologi significa investire nella sicurezza e nella conoscenza, trasformando Finale Ligure nel simbolo di un impegno concreto per la salvaguardia ambientale”.

Anche l’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’evento. L’assessore a Urbanistica e Ambiente, Umberto Luzi, evidenzia come “Finale Ligure non sia soltanto una meta per gli sport outdoor, ma si confermi un vero e proprio libro aperto sulla storia geologica del pianeta. Ospitare i migliori giovani ricercatori rappresenta un investimento nel futuro, poiché la conoscenza approfondita del suolo e la salvaguardia della geodiversità costituiscono la prima linea di difesa per la prevenzione dei rischi idrogeologici e la cura della comunità” conclude.

IL PROGRAMMA