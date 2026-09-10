Finale Ligure ospita il secondo raduno provinciale della Protezione Civile

Finale Ligure. Dopo il rinvio dello scorso 6 settembre a seguito del lutto cittadino, domenica 13 settembre si terrà a Finale Ligure il 2° Raduno del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Savona. L’evento, organizzato dal Comune di Finale Ligure in collaborazione con il Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile, vedrà la partecipazione del sindaco Angelo Berlangieri e dell’assessore alla Protezione Civile Umberto Luzi.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di incontro, condivisione e riconoscimento per tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nella tutela del territorio e nella sicurezza della comunità.

Il programma della giornata

L’appuntamento principale sarà in piazza Vittorio Emanuele II e lungo la passeggiata Augusto Migliorini, che dalle 9:00 alle 17:00 ospiteranno l’esposizione dei mezzi e delle attrezzature di soccorso, oltre a esercitazioni, dimostrazioni pratiche e attività pensate per i più piccoli.

Ore 9:00: Accoglienza e registrazione delle delegazioni dei volontari.

Ore 10:30: Saluto delle Autorità, interventi istituzionali e accoglienza delle delegazioni presenti.

Ore 11:00: Cerimonia di premiazione dei volontari con il conferimento del solenne premio alla Memoria di “Sandro Berruti”.

Ore 14:30: Simulazione di attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (AIB).

Ore 16:00: Dimostrazione a cura dei ragazzi del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, coordinata dai volontari AIB di Finale Ligure.

Ore 17:00: Saluti finali e chiusura della manifestazione.

“Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per conoscere da vicino l’operato, i mezzi e le professionalità dei volontari che ogni giorno si dedicano alla prevenzione e alla gestione delle emergenze sul territorio savonese” sottolinea l’amministrazione comunale finalese.