Finale Ligure, operazione antidroga della Polizia locale: un arresto e una denuncia

Finale Ligure. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenzione dei fenomeni di criminalità urbana condotta dalla Polizia Locale di Finale Ligure e Loano.

Nella giornata di giovedì 24 settembre, un servizio mirato ha condotto all’arresto di un cittadino italiano di 23 anni e alla denuncia di un secondo soggetto di 52 anni; in azione il Nucleo Sicurezza Urbana e agenti del Comando di Finale Ligure, coadiuvati dal pastore tedesco Lupo in dotazione all’unità cinofila.

Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 50 grammi di cocaina in pietra e oltre 200 grammi di una sostanza concentrata di derivazione presumibilmente cannabica, caratterizzata da una consistenza pastosa e resinosa.

Quest’ultima sostanza, risultata positiva al narcotest per i cannabinoidi, sarà oggetto di ulteriori accertamenti di laboratorio, necessari per determinarne l’esatta composizione e la concentrazione di principio attivo.

Durante le operazioni sono stati inoltre sequestrati alcuni coltelli e un dispositivo storditore elettrico a contatto, Teaser.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro nell’ambito degli accertamenti condotti dagli operatori.

L’attività ha portato all’arresto del ventitreenne B.C., ritenuto responsabile, secondo l’ipotesi accusatoria, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre denunciato all’Autorità giudiziaria H.B., cittadino albanese di 52 anni, familiare convivente dell’arrestato, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento.

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero Claudio Martini ha disposto il giudizio per direttissima.

Nella giornata di venerdì 25 settembre, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del ventitreenne la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento proseguirà nel mese di ottobre.

L’operazione rappresenta un ulteriore intervento nell’ambito dell’attività di presidio e controllo del territorio svolta dalla Polizia Locale, che proseguirà attraverso servizi mirati e il coordinamento tra il personale specializzato del Nucleo Sicurezza Urbana, le unità cinofile e le pattuglie territoriali.

L’obiettivo rimane quello di assicurare una presenza costante e incisiva, prevenire le attività illecite e contribuire a garantire la sicurezza dei cittadini.

Le responsabilità penali delle persone coinvolte dovranno essere accertate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.