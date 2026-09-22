Finale Ligure, la Croce Bianca inaugura un nuovo mezzo: due giorni di festa e raccolta fondi

Finale Ligure. Saranno due giornate all’insegna della solidarietà e della convivialità quelle organizzate dalla Croce Bianca di Finale Ligure in occasione dell’inaugurazione di un nuovo veicolo da trasporto.

Sabato 26 e domenica 27 settembre si terrà infatti la manifestazione “Codice Rosso… Panino!”, con una serie di appuntamenti e una sagra gastronomica dedicata alla raccolta fondi.

Per entrambe le giornate sarà possibile gustare panini con hamburger e salsiccia, hot dog, focaccini, patate fritte e panissa fritta. La sagra sarà aperta sabato 26 settembre dalle 12 alle 21 e domenica 27 dalle 12.30 alle 21.

Il programma entrerà nel vivo già sabato alle 12, quando prenderà il via la sagra per la raccolta fondi. L’appuntamento si terrà in piazza Donatori di Sangue 1 a Finale Ligure.

Domenica 27 settembre la giornata inizierà invece alle 9 con il ritrovo in piazza Donatori di Sangue. Alle 9.30 è previsto il benvenuto alle autorità, seguito dal corteo verso la basilica di San Giovanni Battista. Alle 11 si terranno la messa e la benedizione del nuovo veicolo.

Al termine della cerimonia, dalle 12.30, tornerà protagonista la sagra, che accompagnerà la giornata con le proposte gastronomiche organizzate dalla Croce Bianca.