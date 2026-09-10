Finale Ligure, incontro pubblico sulla gestione dello stress da eventi critici

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con l’associazione EMDR ITALIA, promuove un incontro pubblico dedicato al tema del CISM (Critical Incident Stress Management). L’evento si terrà il giorno 17 settembre alle ore 18:00 presso la Sala Gallesio.

L’iniziativa nasce a seguito del tragico lutto che ha colpito l’intera comunità finalese, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi, ai cittadini, agli insegnanti e agli allenatori gli strumenti giusti per comprendere, prevenire e gestire le reazioni psicologiche potenzialmente traumatiche, tutelando il benessere psicofisico di adulti e ragazzi.

Durante la serata interverrà la Dott.ssa Sabrina Bonino, psicologa referente dell’Ambulatorio Trauma EMDR presso l’Ospedale Santa Corona ATS 2, che affronterà i seguenti temi: capire le reazioni emotive: come il corpo e la mente rispondono alle situazioni di forte stress; prevenzione e supporto: come riconoscere i segnali di disagio e intervenire precocemente per prevenire disturbi a lungo termine; il ruolo della comunità e della scuola: come creare una rete di ascolto e protezione reciproca per i nostri figli e per l’intera cittadinanza e la creazione di 2 gruppi di persone che necessitano di supporto psicologico attraverso metodica EMDR.

Come sottolineato dall’Assessore alle Politiche Sociali Luciana Di Mauro, “prendersi cura della salute mentale e del benessere emotivo è un dovere collettivo. La vostra presenza e il vostro ascolto sono il primo passo per costruire una comunità più resiliente e preparata”.