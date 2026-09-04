Finale Ligure in lutto cittadino: la comunità si stringe attorno alla famiglia Baruzzo-Siri

Un velo di profondo dolore e sgomento avvolge l’intera comunità di Finale Ligure. A seguito della tragica scomparsa della famiglia Baruzzo-Siri, avvenuta il 3 settembre a causa di un drammatico delitto familiare, l’amministrazione comunale ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino.

L’ordinanza n. 266, firmata dal sindaco Angelo Berlangieri nella giornata di oggi, intende interpretare l’unanime sentimento di commozione che ha colpito la cittadinanza, toccata da una vicenda che ha violato i valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

In occasione dello svolgimento delle esequie, l’amministrazione ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali in segno di rispetto e vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime.

Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano tutti i cittadini, le istituzioni, le associazioni e i titolari delle attività commerciali a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune durante la giornata dei funerali.