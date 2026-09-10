Finale Ligure, concessioni demaniali: ecco il bando per la gestione di sette chioschi-bar

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure ha ufficialmente avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di sette concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. Il bando interessa nello specifico i chioschi bar, la categoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le relative attività ludico-ricreative.

L’asta arriva dopo quella relativa alle spiagge e agli stabilimenti balneari, nell’ambito della nuova governance del demanio marittimo imposta con la direttiva Bolkestein.

Gli operatori economici e i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre la scadenza fissata per il 12 ottobre 2026 alle ore 23.59.

Come specificato dall’avviso, l’intera documentazione di gara è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione in modo completamente gratuito. Gli atti possono essere consultati direttamente sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure (all’indirizzo https://finaleligure.traspare.com), accedendo alla sezione dedicata ai bandi di gara e alle procedure in corso.

Il documento ufficiale resterà, inoltre, pubblicato all’Albo Pretorio online dell’ente civico per l’intera durata del bando, ovvero fino alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.