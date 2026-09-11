Finale Ligure, arriva Stella: un labrador che cambierà la vita di una persona con disabilità

Finale Ligure. Si chiama Stella, è un bellissimo Labrador nero, e tra due giorni cambierà la vita di una persona.

Sabato 12 settembre a Finale Ligure, il Lions Club Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host consegnerà ufficialmente Stella, un cane guida per persone con disabilità visiva. Stella è il risultato di 2 anni di addestramento specialistico presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate e di un impegno economico di 12.000,00 euro, interamente raccolto grazie alla solidarietà.

Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno dei soci del club e al grande successo del raduno automobilistico solidale “Quattro Ruote per chi Non Vede”. Un ringraziamento speciale va ai club che hanno partecipato con le loro auto: Ruote D’Epoca, Gasa Luxury, Mare Monti in Panda, Spidermania e ai tantissimi sponsor che con le loro donazioni solidali hanno reso possibile l’acquisto e la donazione di Stella.

PROGRAMMA – Piazza Vittorio Emanuele II, Finale Ligure

Ore 10:00 – Arrivo ed esposizione delle auto in piazza

Ore 11:00 – Dimostrazione di lavoro dei cani guida a cura degli istruttori del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate

Ore 12:00 – Saluto del Presidente Lions e Cerimonia Ufficiale di Consegna di Stella

“Tutta la cittadinanza è invitata a condividere questo momento di grande emozione, dove la passione per i motori diventa autonomia, libertà e dignità”, fanno sapere gli organizzatori.