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Consegna

Finale Ligure, arriva Stella: un labrador che cambierà la vita di una persona con disabilità

Il Lions Club Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host consegneranno Stella sabato 12 settembre in Piazza Vittorio Emanuele II

Cane guida Stella a finale

Finale Ligure. Si chiama Stella, è un bellissimo Labrador nero, e tra due giorni cambierà la vita di una persona.

Sabato 12 settembre a Finale Ligure, il Lions Club Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host consegnerà ufficialmente Stella, un cane guida per persone con disabilità visiva. Stella è il risultato di 2 anni di addestramento specialistico presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate e di un impegno economico di 12.000,00 euro, interamente raccolto grazie alla solidarietà.

Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno dei soci del club e al grande successo del raduno automobilistico solidale “Quattro Ruote per chi Non Vede”. Un ringraziamento speciale va ai club che hanno partecipato con le loro auto: Ruote D’Epoca, Gasa Luxury, Mare Monti in Panda, Spidermania e ai tantissimi sponsor che con le loro donazioni solidali hanno reso possibile l’acquisto e la donazione di Stella.

PROGRAMMA – Piazza Vittorio Emanuele II, Finale Ligure

Ore 10:00 – Arrivo ed esposizione delle auto in piazza

Ore 11:00 – Dimostrazione di lavoro dei cani guida a cura degli istruttori del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate

Ore 12:00 – Saluto del Presidente Lions e Cerimonia Ufficiale di Consegna di Stella

“Tutta la cittadinanza è invitata a condividere questo momento di grande emozione, dove la passione per i motori diventa autonomia, libertà e dignità”, fanno sapere gli organizzatori.

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