Finale Ligure. Basilica di San Giovanni Battista gremita, dentro e fuori, per i funerali della famiglia Baruzzo-Siri, celebrati nella mattinata odierna (9 settembre).

Si stima che fossero presenti circa 1.500 persone: tantissimi, soprattutto, i giovani, gli amici e conoscenti di Mattia, con una nutrita rappresentanza del Finale FC.

Le esequie di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia sono state officiate dal vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino e dal parroco don Giuseppe Militello in un’atmosfera di grande commozione, con la chiesa ammantata di rispettoso silenzio.

Di fronte a una tragedia “assurda e senza senso”, la risposta non sta nel giudizio, ma nel raccoglimento e nella comunità. È questo il cuore della toccante omelia pronunciata dal vescovo Marino, un momento di intensa riflessione che ha preso le mosse dal profondo «bisogno di silenzio» e di preghiera in un momento segnato dallo smarrimento e da domande destinate a rimanere senza risposta.

Richiamando il passo del Vangelo, il presule ha ricordato come l’amore sia l’unica forza capace di “squarciare il velo” e di portare consolazione anche di fronte alla morte. Un pensiero rivolto alla storia di una famiglia unita dall’amore e dalla cura reciproca, spezzata dall’incapacità di reggere il peso della fragilità: “Un mistero di male che non dobbiamo in alcun modo giudicare”, ha sottolineato Marino.

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Funerali famiglia Baruzzo

L’omelia si è poi allargata a una critica lucida e severa verso la società contemporanea. Il vescovo ha ammonito gli adulti per aver costruito un modello sociale spietato, basato su aspettative irrealistiche: “Abbiamo creato un mondo dove si deve essere sempre adeguati, efficienti, all’altezza”. Un’ansia da prestazione e da controllo che rischia di soffocare, anche quando nasce da un sentimento d’affetto. Da qui il richiamo alla prima grande lezione del dramma: imparare a non aver paura della propria vulnerabilità. Accettare che il fallimento, la debolezza e i limiti personali fanno parte della condizione umana e non vanno mai nascosti o colpevolizzati.

La seconda indicazione emersa dal pulpito riguarda la gestione del dolore. Le ferite non si cancellano, ma si sostengono insieme. Per rimarcarne l’importanza, Marino ha citato i celebri versi de La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, trasformando la canzone in un invito accorato a non affrontare le difficoltà in solitudine.

Non è mancata, infine, una stoccata alle abitudini della modernità. Di fronte a sofferenze sempre più complesse, il vescovo ha messo in guardia dalla tentazione di rifugiarsi nelle illusioni digitali: “Qualche volta il bisogno di aiuto è così grande che lo chiediamo perfino all’intelligenza artificiale. Questo non va bene, impariamo a chiedere agli altri”. Un appello stringente a ritrovare il contatto umano e l’empatia reale nei momenti di maggiore oscurità.

Alla cerimonia funebre presenti anche il sindaco Angelo Berlangieri e gli assessori Luciana Di Mauro e Paolo Folco, e il gonfalone del Comune.

Proprio in occasione delle esequie, l’ente comunale ha proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta sul palazzo del Comune, mentre diversi negozi e attività del centro hanno deciso di chiudere in segno di lutto e rispetto per il dramma.

Al termine della cerimonia, all’uscita della chiesa, il lancio di palloncini bianchi, lasciati librare nel cielo ha rappresentato l’ultimo salute e il grande abbraccio della comunità finalese. Le salme hanno poi proseguito per l’ultimo viaggio alla volta dell’ara crematoria.

La tragedia si è consumata nella notte tra il 2 e il 3 settembre, in via dei Forti di Legnino, dove viveva la famiglia.

Secondo quanto ricostruito Baruzzo ha sparato alla moglie e al figlio per poi puntare l’arma contro se stesso e togliersi la vita.

I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel corso della notte, ma l’allarme è scattato soltanto poco prima di mezzogiorno e mezza del giorno successivo, quando sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre familiari.

Anche le autopsie, svolte nei giorni successivi, hanno confermato il decesso avvenuto a seguito dei colpi di arma da fuoco esplosi all’interno della casa. Sotto sequestro sono finiti l’arma utilizzata e i diversi messaggi lasciati da Baruzzo all’interno dell’abitazione.