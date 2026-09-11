Festa dello sport alla piscina comunale di Loano, Vaccarezza: “Passione e straordinaria scuola di vita”

Alla piscina comunale di Loano per la seconda edizione della Festa dello Sport: una manifestazione organizzata dal Lions Club Loano Doria in collaborazione con il Doria Nuoto Loano e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Loano, pensata per trasmettere ai più giovani i valori della passione, dell’inclusione e della crescita personale attraverso la pratica sportiva.

Nel corso del pomeriggio, le società locali animano l’area con dimostrazioni e circuiti interattivi per i ragazzi.

Tra i momenti più emozionanti ci sono stati il conferimento di un riconoscimento speciale ad Alessandro Cominato, straordinario talento del Doria Nuoto Loano che vanta la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Nuoto di Fondo e il pass in maglia azzurra per i Campionati Europei Giovanili in Ungheria, e la donazione di un defibrillatore al Doria Nuoto da parte del Leo Club Loano Doria.

“Vedere così tanti ragazzi cimentarsi con entusiasmo in nuove discipline ci ricorda quanto lo sport sappia essere una straordinaria scuola di vita – ha sottolineato il conasigliere regionale delegato Angelo Vaccarezza, presente all’evento -. Un grazie di cuore a tutti i volontari, alle realtà sportive, al presidente del Doria Nuoto Massimiliano Gattuso e alla presidente dei Lions Arianna Vugi per il grande impegno dedicato ai nostri giovani”.