Ferrania, “L’ombra del gigante” trionfa all’Apulia Web Fest 2026: è il miglior documentario

Cairo Montenotte. L’opera “L’Ombra del Gigante”, prodotta da Tersite Film, ha conquistato l’ambìto premio come Best Documentary (Miglior Documentario) all’ottava edizione dell’Apulia Web Fest 2026, l’importante kermesse pugliese che si è svolta dall’11 al 13 settembre nella città di Corato.

Organizzato da “Arcadia Kinema” con il patrocinio del Comune di Corato, il festival si è confermato una prestigiosa vetrina globale per il cinema digitale e indipendente. Sotto il celebre payoff “Audiovisuals, Peace and Food”, l’evento ha fatto dialogare le nuove narrazioni audiovisive provenienti da tutto il mondo con le eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio pugliese.

“L’Ombra del Gigante”, che racconta la straordinaria ascesa e il declino della “Ferrania”, ha saputo fare breccia nel cuore della giuria internazionale grazie alla sua formula narrativa unica, capace di fondere il rigore del cinema del reale con suggestioni di fiction e una colonna sonora originale di grande impatto emotivo. Al centro dell’opera c’è il desiderio profondo di dare voce e memoria a una grande storia vera, legata a doppio filo all’identità industriale e umana del territorio.

“Una bellissima sorpresa e una grande emozione – ha commentato a caldo il regista e compositore del film Alberto Bellavia – Ringrazio il festival, la giuria e tutte le persone che hanno creduto nel film e che mi hanno dedicato parole davvero speciali. Questo riconoscimento ha per me un significato particolare, perché “L’Ombra del Gigante” nasce proprio dal desiderio di raccontare una storia vera attraverso il linguaggio del cinema, mescolando documentario, elementi di fiction e musica originale”.

Il premio tributato a Corato rappresenta un importante trampolino di lancio per il percorso distributivo della pellicola, confermando la vivacità e la qualità delle produzioni indipendenti italiane capaci di dialogare con un pubblico globale.