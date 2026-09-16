FdI Savona: “Foto delle gemelle Rahimi sul Municipio contro la barbarie del regime. Savona rompa il silenzio”

Savona. “Davanti alle continue violazioni dei diritti umani in Iran e al silenzio delle democrazie occidentali, chiediamo un intervento concreto e simbolico all’Amministrazione comunale: esporre sul balcone del Palazzo Civico le foto di Romina e Taraneh Rahimi, fino alla loro completa liberazione. Le due gemelle di 19 anni sono state incarcerate, sottoposte a torture e condannate alla pena di morte e a 25 anni di reclusione con l’unica colpa di essersi tolte il velo in pubblico per protestare contro la dittatura religiosa”. Lo dichiara Fratelli d’Italia Savona.

“In lingua farsi, Romina significa “pura e splendente” e Taraneh “canzone”. Insieme rappresentano un “Canto Puro” di ribellione contro un regime che nega alle donne persino la libertà di cantare e di esistere autonomamente”.

FdI sollecita “il Comune di Savona a farsi portavoce di una mobilitazione popolare costante a sostegno del popolo iraniano e di tutti i soggetti più vulnerabili colpiti dalla repressione, con particolare riferimento a donne e persone omofobiche”.

“L’esposizione delle immagini delle due ragazze sulla facciata della Casa Comunale, oltre a quella della bandiera palestinese che sventola sotto l’ufficio del Sindaco,serve a mantenere i riflettori accesi su un dramma che rischia di essere dimenticato dall’opinione pubblica. Il nostro auspicio è che la città possa un giorno riabbracciare e festeggiare la libertà ritrovata delle due giovani direttamente in Piazza Sisto, per testimoniare l’attaccamento indissolubile ai valori della vita e della libertà”, concludono.