Fabbriche Aperte 2026: i giovani pensano al futuro e scelgono professioni tecnico scientifiche

Savona. Un lavoro in classe di studio delle aziende che anche quest’anno hanno aperto le porte dei loro stabilimenti, le visite agli impianti e ai reparti produttivi e le interviste ai lavoratori impiegati nelle aziende hanno consentito ai giovani partecipanti all’edizione 2026 di Fabbriche Aperte® di conoscere le professionalità più richieste dal mercato del lavoro ed esprimere le loro preferenze sul loro futuro professionale. Il dato è decisamente positivo: su un campione di circa 1.200 studenti il 69% ha dichiarato di aver già scelto la scuola secondaria di secondo grado a cui iscriversi con una prevalenza di preferenze (circa il 61,5 %) per una scuola a indirizzo tecnico scientifico.

Fabbriche Aperte®, nato per volontà dell’Unione Industriali di Savona, si è sviluppato grazie al supporto di Regione Liguria, con il sostegno della Provincia di Savona, della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, della Fondazione De Mari e il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, si conferma così un efficace strumento di orientamento al futuro che attraverso la valorizzazione dell’importanza delle materie e delle professioni tecnico scientifiche nel mondo del lavoro.

Sviluppato su format originale di Noisiamofuturo, realizzato anche con il supporto e il tutoraggio dell’Associazione Giovani per la Scienza e dei membri del Consolato Provinciale di Savona, della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Fabbriche Aperte® continua la sua crescita non solo di partecipanti, ma anche di consapevolezza dei giovani dell’importanza delle materie STEM soprattutto tra le ragazze.

Oggi oltre il 47% delle studentesse dichiara di voler proseguire gli studi orientandosi verso professioni scientifiche.

Il 58% del campione non ha un’idea chiara della professione che vorrebbe svolgere, ma la maggior parte dei giovani desiderano un lavoro che piaccia 89%, ponendo in secondo piano l’aspetto retributivo (11%).

Diminuisce rispetto all’anno precedente la scelta di professioni nel mondo sanitario ad eccezione della professione di psicologo, con un lieve incremento per le professioni legate al mondo animale quali veterinari e addestratori.

Netta la preferenza per la scelta di diventare ingegneri, meccanici, programmatori informatici, tecnici di laboratorio, biologi: le professioni tecniche e professionali salgono al 67% di preferenze fra maschi e femmine.

Resiste la percentuale di professioni nell’ambito della ristorazione (cuochi) e delle forze dell’ordine (poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco).

E per quanto riguarda l’esperienza Fabbriche Aperte®? I partecipanti dichiarano (il 92%) di ritenere molto interessanti le visite presso le aziende, nonché di essere rimasti sorpresi ed affascinati da innovazione e tecnologie. Quasi unanime la consapevolezza della priorità di uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile (94%) attraverso la scienza e le innovazioni tecnologiche.

Nei giorni 29 e 30 settembre e 21 ottobre 2026 si terranno le tradizionali cerimonie di chiusura del progetto con la proiezione del TG Fabbriche Aperte® che racconterà, anche per il 2026, il viaggio nelle aziende degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di primo grado della provincia savonese nella splendida cornice del Teatro Chiabrera di Savona (29 e 30 Settembre) e del Teatro Chebello di Cairo Montenotte (21 Ottobre).

Il Progetto ha portato quest’anno circa 1.200 ragazzi (57 classi di 18 Istituti Comprensivi del Savonese) a visitare 29 aziende del territorio, scoprendo produzioni ed eccellenze di ricerca, abbinando l’acquisizione di conoscenza ed informazioni a gioco e competizione.

I 18 Istituti comprensivi del territorio partecipanti: Alassio, Albenga I, Albenga II, Albisole, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano Boissano, Millesimo, Pietra Ligure, Savona I, Savona II, Savona III, Savona IV, Spotorno – Quiliano, Val Varatella, Varazze-Celle, M.G. Rossello, Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater.

Le 29 Aziende coinvolte nel progetto: A.D.R – Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., Alstom Ferroviaria S.p.A., Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Cabur S.r.l., Dema S.p.A., Ente Sistema Edilizia, Ergon Meccanica S.r.l., ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., First Plast S.r.l., ICOSE S.p.A., Infineum Italia S.r.l., La Filippa S.p.A., Loano 2 Village, Noberasco S.p.A., Piaggio Aerospace S.p.A., Pirotto Legno S.r.l., Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.r.l., Trenitalia, Vado Gateway S.p.A, Verallia Italia S.p.A., Vernazza Autogru S.r.l.,Vetreria Etrusca S.p.A., Zendra Systems S.p.A.

Come ogni anno nel corso delle cerimonie saranno premiati i 57 studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe “Professionista del futuro” articolato in due fasi: quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte® e racconto di una giornata di lavoro in azienda in cui lo studente si immagina professionista del futuro.