Eventi autentici nel savonese, ecco gli appuntamenti del weekend

Liguria. Proseguono anche nel secondo fine settimana di settembre gli appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un calendario diffuso sul territorio che accompagna liguri e turisti alla scoperta delle tradizioni, delle feste, della cultura e dei prodotti locali.

“Con questo secondo fine settimana di settembre prosegue un calendario sempre più ricco, con appuntamenti che ormai interessano ogni mese dell’anno e coinvolgono tutto il territorio ligure – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. Sono manifestazioni che valorizzano le nostre tradizioni, l’identità dei borghi, i prodotti tipici e la cultura locale e che rappresentano anche un’opportunità importante dal punto di vista turistico. Il nostro obiettivo è sostenere eventi capaci di animare i territori durante tutto l’anno, contribuendo a far conoscere anche le località dell’entroterra e ad ampliare sempre di più la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi”.

Regione Liguria ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi in tutta la Liguria. Di questi, 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero, promosse dalle associazioni locali.

Nel dettaglio, gli appuntamenti in provincia di Savona:

Mallare – Fino al 12 settembre proseguiranno i festeggiamenti per la Natività di Maria, con appuntamenti religiosi e momenti di festa.

Pontinvrea – Il 13 settembre appuntamento con la Sagra della Salsiccia, tra gastronomia, prodotti locali e intrattenimento.

Savona – Il 12 e 13 settembre si svolgerà “Milisaona-Excalibus”, con iniziative e appuntamenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento.